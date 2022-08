Komercijalna upotreba mreže pete generacije startovala u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija One pustila je u komercijalnu upotrebu 5G mrežu za sve korisnike koji žive ili su u posjeti Podgorici, a uskoro će i ostali gradovi postati 5G One zone.

Iz One-a su rekli da je ovo samo početak rada na mreži budućnosti, kojim će se posljednjom generacijom mobilne tehnologije kompletno pokriti sva gradska područja u Crnoj Gori tokom naredne godine.

“Sve prednosti 5G mreže, nezavisno od paketa koji koriste, biće dostupne svim korisnicima do kraja godine bez dodatne nadoknade, pod uslovom da imaju odgovarajući uređaj i nalaze se u području pokrivenim signalom”, navodi se u saopštenju One-a.

Nakon testiranja na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, području Rimskog trga u Podgorici i upravne zgrade kompanije tokom kojih su zabilježene rekordne brzine prenosa podataka u Crnoj Gori, kompanija One nastavlja sa realizacijom širenja 5G mreže sa ciljem da posljednju generaciju mobilne telefonije i različite mogućnosti koje je prate omoguće svakom korisniku.

Izvršni direktor kompanije One, Branko Mitrović, kazao je da početak rada 5G pokazuje da predano prate tehnološki razvoj u sektoru elektronskih komunikacija.

“Ovom prilikom bih se zahvalio i Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na značajnoj podršci u ovom procesu“, rekao je Mitrović.

5G je transformaciona tehnologija koja je u područjima u kojima se primjenjuje već duže vremena ostvarila značajan uticaj prije svega na industrijske procese, kao što su poljoprivreda, energetike, e-zdravlje, proizvodnja i gejming.

Istovremeno, Mitrović je naveo da je značaj 5G tehnologije mnogo veći i širi te da se u definiciji pametnog grada krije odgovor zašto je važno da svaki mobilni operator posvećeno radi na ubrzanom uvođenju 5G tehnologije.

„Pametni grad je mjesto gdje tradicionalne mreže i usluge postaju efikasnije uz korištenje digitalnih i telekomunikacionih tehnologija za dobrobit njegovih stanovnika, gostiju i biznisa”, kazao je Mitrović.

On je naveo da to znači da je prvi korak na nama te da smo mi u suštini kamen temeljac potreban da bi se jedan grad transformisao u moderan, pametan grad, koji kao takav doprinosi visokom nivou održivog razvoja i poboljšanju kvaliteta života i stvaranja svih koji borave u njemu.

“Danas krećemo od Podgorice, ali svaka opština u Crnoj Gori je zaslužila i tokom vremena će od strane nas i dobiti priliku da osjeti ove razvojne prednosti,“ kazao je Mitrović.

Direktor Centra za informacioni sistem Glavnog grada, Džemal Lekić, iskazao je zadovoljstvo kada je u pitanju komercijalna upotreba mreža pete genrecije koje, kako ističe, imaju potencijal da dubinski transformišu gradove.

„To će se odraziti na domaćinstva, upravljanje otpadom, industriju, javnu upravu, zgrade, mobilnost, kulturu, zdravstvo i javne površine. Zapravo, promjene koje su pred nama postaju sve izvjesnije ali i sve neophodnije i mi u gradskoj upravi ih spremno dočekujemo. Ohrabruju nas i raduju Smart City rješenja o kojima smo imali priliku da razgovaramo i sa predstavnicima 4iG Grupe, vlasnicima kompanije One”, kazao je Lekić.

Kako razvoj 5G mreža u Crnoj Gori tek predstoji, a aukcija spektra za neophodne frekvencije i dalju komercijalizaciju zakazana je za kraj ove godine, važno je znati da je obezbjeđivanje podrške 5G usluge na mobilnim telefonima za naše tržište nešto što je za većinu proizvođača i dalje u toku.

Iz tih razloga, u ovom momentu korisnici Xiaomi 5G uređaja, kao i korisnici 5G uređaja proizvođaća koji imaju otvorena podešavanja mogu u 5G zonama uživati u svim prednostima novih internet brzina. Uskoro se očekuje da softversku podršku obezbijede i ostali proizvođači sa kojima uveliko radimo na pripremi potrebnih funkcionalnosti.

