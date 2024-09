Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Povećanjem poreza na dodatu vrijednost (PDV) u turizmu sa sedam odsto na 15 odsto gasimo turizam, koji je već ove godine osjetio posljedice povećanja nameta, ocijenio je zamjenik predsjednika Socijaldemokratske partije (SDP), Petar Odžić.

“Fiskalna strategija kojom se rupe u budžetu pokušavaju zakrpiti dodatnim nametima na privredu je van granica zdravog razuma”, rekao je Odžić, koji je predstavnik Evropskog saveza.

Prema njegovim riječima, svako ko bude glasao za povećanje PDV-a u turizmu, glasa za gašenje turizma u Crnoj Gori.

“Mi već nijesmo konkurentni cijenama, a u slučaju povećanja nameta, cijene roba i usluga u turizmu će dodatno porasti, i potjeraćemo turiste na druge destinacije koje će za tu cijenu pružiti više od Crne Gore! U pamet se, već plaćamo ceh populizma u vođenju javnih finansija, ne dozvolimo da se to nastavi”, poručio je Odžić.

