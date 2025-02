Klisić: Sajt cijene.me koristi građanima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sajt cijene.me, koji je počeo da radi prije dva dana, omogućava građanima da brzo provjere cijene namirnica iz nekoliko trgovinskih lanaca i tako uštede novac.

Osnivači sajta, koji je privukao pažnju građana i za kratko vrijeme imao 200 hiljada pregleda, saopštili su da im je cilj da pomognu građanima da lakše upravljaju svojim budžetom, prenosi portal RTCG.

Oni očekuju i da će doprinijeti unapređenju konkurentnosti i fer poslovanju.

Kako je u Jutranjem programu TVCG kazala Jovana Klisić, građani uz pomoć sajta cijene.me mogu vrlo brzo mogu da provjere cijene iste namirnice iz nekoliko trgovinskih lanaca i tako uštede novac i bolje čuvaju budžete.

“Glavni cilj je da se u realnom vremenu prikažu jasne i precizne cijene, a sudeći po posjeti sajta to smo i postigli. Za samo dva dana imamo više od 200 hiljada pregleda. Podaci se ažuriraju i tačni su i to je privuklo građane”, navela je Klisić.

Ona je dodala da taj sistem pruža ljudima mogućnost da jednostavno uporede cijene u trgovinama i da trgovine budu konkurentnije, a time i da doprinesu fer tržištu.

Na sajtu je i opcije registruj se, tako da se očekuju da onaj ko pristupi, može ne samo da vidi i uporedi cijene, već i da slika i pošalje cijene, račune da bi se brže reagovalo i ažuriralo stanje.

Klisić objašnjava da ekipu čini 20-ak ljudi i da je ideja stara već desetak godina, ali da su tek sada uspjeli da je realizuju.

“Čini nam se da je sajt došao u pravo vrijeme. Radili smo terenski jako puno, uključeno je više ljudi, developera i dizajnera, logistika i ljudi sa terena. Ovo je bio mukotrpan rad cijele ekipe. Cilje je transparentnost, da građani na dlanu imaju sve što se nudi u trgovinama u svakom gradu u Crnoj Gori i da uporede i odluče gdje im je najbolje da kupuju. Ovo je interes i marketa da se uključe i budu konkurentniji”, kazala je Klisić.

