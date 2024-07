Kineski podaci zadržali cijene nafte ispod 85 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na početku nove sedmice cijene nafte zadržale su se na nivoima ispod 85 USD.

Trgovci su zabrinuti zbog znakova posustajanja kineske ekonomije koje su prevagnule nad nagađanjima da bi američka centralna banka mogla uskoro sniziti kamatne stope i podstaći ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima, prenosi SEEbiz.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 20 centi i iznosila je 84,83 USD, dok se na američkom barelom trgovalo po gotovo nepromijenjenoj cijeni, od 82,07 USD.

Na kraju prošle sedmice investitore je oraspoložio izvještaj o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji je pokazao da su potrošačke cijene u junu na mjesečnom nivou pale prvi puta od početka pandemije, raspirivši nagađanja da bi centralna banka uskoro mogla sniziti kamatne stope.

Niži troškovi zaduživanja podstakli bi ekonomski rast, što bi značilo i snažniju potražnju za energentima.

Tržišta sada procjenjuju da će Fed u septembru gotovo sigurno sniziti kamatne stope. Prije sedmicu šanse da će ih sniziti iznosile su prema njihovim procjenama 72 odsto.

