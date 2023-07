Kineski podaci zadržali cijene nafte ispod 79 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u utorak na međunarodnim tržištima ispod 79 USD, zakočene procjenama ulagača da kineski ekonomski rast najavljuje slabiju potražnju za gorivom.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje trgovine i iznosila je 78,57 USD.

Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 74,25 USD, prenosi Hina.

Ulagače su zabrinuli podaci iz Kine, koji su pokazali da je ekonomija u drugom tromjesečju porasla 6,3 odsto, slabije nego što su očekivali.

“Kineski bruto domaći proizvod (BDP) zakočio je cijene, budući da je raširio sumnje u oporavak”, objasnio je Jun Rong Yeap iz ING-a.

Barijera cijenama bila je i obnova proizvodnje na dva polja u Libiji, nakon završetka protesta protiv otmice bivšeg ministra.

U utorak, pažnja se okreće podacima o zalihama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Trgovci procjenjuju da će izvještaji Američkog instituta za naftu (API) i Vlade pokazati pad zaliha u prošloj sedmici, što bi značilo pojačanu potražnju.

Ponuda bi trebalo da se smanji, sudeći po procjeni Vlade u Vašingtonu da će proizvodnja nafte iz škriljca u avgustu pasti prvi put od decembra.

Najavljeno smanjeno snabdijevanje iz Saudijske Arabije i Rusije palo je u drugi plan nakon objave zabrinjavajućih makroekonomskih podataka.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak bio jeftiniji 2,01 USD, skliznuvši na 80,05 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS