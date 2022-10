Kina podigla cijene nafte prema 94 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u četvrtak na međunarodnim tržištima prema 95 USD, podstaknute smanjenim zalihama u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i viješću da Kina razmatra kraći karantin za posjetioce.

Na londonskom tržištu barelom se trgovalo po 1,15 USD višoj cijeni od 93,56 USD. Na američkom tržištu cijena mu je porasla 1,54 USD na 87,09 USD, prenosi SEEbiz.

Analitičar PVM Oila Stephen Brennock objasnio je da su cijene porasle zbog izvještaja Bloomberga da Kina razmatra skraćivanje karantina za posjetioce iz inostranstva s deset na sedam dana.

Kina je najveći svjetski uvoznik sirove nafte, a ove godine istrajala je u strogim mjerama suzbijanja koronavirusa, što je zakočilo poslovne i ekonomske aktivnost i smanjilo potražnju za gorivom.

Podršku cijenama pružilo je i skorašnje stupanje na snagu zabrane uvoza ruske nafte i naftnih proizvoda u EU i odluka Organizacije zemalja-izvoznica nafte i njezinih saveznika da od novembra smanje proizvodnju za dva miliona barela dnevno u odnosu na zacrtane nivoe.

Uzlazni trend cijena nije zakočila ni najava američkog predsjednika Joea Bidena u srijedu da će do kraja godine na tržište plasirati ostatak od planiranih 60 miliona barela nafte iz strateških rezervi nafte, ili 15 miliona barela nafte, i nakon toga krenuti s njihovim punjenjem.

Najavu je neutralisao podatak Ministarstva energetike da su strateške zalihe prošle sedmice pale na najniži nivo od sredine 1984. godine, dok su komercijalne zalihe pale više nego što se očekivalo.

U odvojenom izvještaju OPEC je objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak koštao 90,82 USD, što znači da je pojeftinio 1,34 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS