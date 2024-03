Keković: Testirati najavljeni model neradne nedjelje tokom sezone

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najavljeni model uvođenja neradne nedjelje tokom sezone trebalo bi testirati, nakon čega bi se provjerili njegovi rezultati, saopštio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković.

“Model znači da ukoliko vlasnik trgovine ima više objekata, tokom sezone će moći da radi samo jedan. Taj jedan objekat ne može da mijenja tokom sezone osim u vanrednim okolnostima. Takođe, biraće koju će smjenu da radi, od sedam do 15 sati ili od 15 do 23 sata”, rekao je Keković u emisiji Dobro jutro Crna Gorao TVCG.

On smatra da je važno da se taj model testira jedno ljeto i jednu zimu, prenosi portal RTCG.

Socijalni savjet je u ponedjeljak trebalo da raspravlja o neradnoj nedjelji, ali je ta tačka odgođena za narednu sjednicu. Iz unija sindikata i poslodavaca poručuju da je dobro da se model testira nakon čega bi bilo dobro provjeriti njegove rezultate.

Keković je kazao da je najavljeni model neradne nedjelje bolji za zaposlene nego postojeći.

“On daje radnicima u trgovini dva dana više sedmičnog odmora u odnosu na postojeći koji daje četiri. Taj zaposleni koji je radio te nedjelje obavezan slobodan dan mora da ima narednu subotu”, objasnio je Keković.

On je naveo da je važno istaći da je napravljen dogovor sa Inspekcijom rada da se sve dostavljene prijave objekata dostave i sindikalnim centralama, kako bi mogli da upućuju inspekciju koja će odmah da reaguje.

Na pitanje da li su modelom ograničavanjem marži regulisana sva radnička prava, Kaković je odgovorio da je bilo krajnje vrijeme da se to desi i da je možda to poruka poslodavcima da vode fer politiku marži.

“Mi smo predlagali da se vodi politika marži ali na određenim artiklima, posebno kada su u pitanju važne životne namirnice. Krajnje je vrijeme bilo da se nešto desi jer je neprihvatljivo da imate artikal koji je duplo ili više 150 skuplji nego što je na poliici neke evropske metropole”, naglasio je Keković.

Potpredsjednik Unije poslodavaca (UPCG), Slobodan Mikavica, kazao je da je primjetno da modelom uvođenja neradne nedjelje niko nije zadovoljan, da su velike kompanije i veliki lanci izrazili negodovanje, jer je teško organizovati veći broj radnika.

On je dodao da je jasno da se mora pristupiti novom zapošljavanju, a to nije lako, a uz sve to treba odgovoriti sve zahtjeve.

“Ovo je model koji nije obavezujući. Mjera kompromisa biće neophodna, ali nije neophodno da svi pristupe ovom modelu”, kazao je Mikavica.

On je rekao da najavljeno ograničavanje marži ne podrazumijeva potencijalne otkaze za zaposolene.

“Nije stvar u zastrašivanju, već je u pitanju jedan ozbiljan poziv da se odgovornije odnesemo prema ovom pitanju”, saopštio je Mikavica.

On je naveo da će doći do poboljšanog ambijenta, ponude koja će omogućiti da ove velike oscilacije u prometu, da se na pravi način zadovolje potrebe turista i privrede.

