Keković: Potpisivanje OKU-a važno za desetine hiljada zaposlenih

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpisivanje Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) je od posebne važnosti za desetine hiljada zaposlenih u Crnoj Gori, ocijenio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković.

On je za portal RTCG kazao da će zaposleni koji rade u bankarskom sektoru, trgovini, građevini i mnogim drugim oblastima, imati znatno bolje uslove za rad.

Vlada je u petak, na elektronskoj sjednici, dala saglasnost na novi OKU, koji će će biti potpisan u ponedjeljak.

“Od posebne važnosti za desetine hiljada zaposlenih u Crnoj Gori jeste što će u ponedjeljak u 13 sati biti potpisan novi OKU. Možete zamisliti da jedna od najprofitabilnijih grana u Crnoj Gori, a to je bankarski sektor, nema granski kolektivni ugovor, a da u 11 banaka, gdje su uglavnom privatni vlasnici, i to vlasnici sa strane, imamo svega tri zaključena kolektivna ugovora kod poslodavaca”, objasnio je Keković.

On je istakao važnost OKU-a i kako će doprinijeti stvaranju boljih uslova za radnike iz različitih oblasti.

“U bankarskom sektoru, trgovini i građevini i mnogim drugim oblastima gdje nemate granski ugovor i kolektivni ugovor kod poslodavca, zaposleni, ukoliko bi prestao da važi OKU, ne bi imali dana godišnjeg odmora, dane za plaćeno odsustvo po raznim osnovama zbog bolesti, rođenja djeteta, zaključenje braka, zatim uvećanje zarade na koje imaju pravo po kolektivnom ugovoru, za noćni i prekovremeni rad, praznični i dvokratni rad, pripravnost od kuće, za rad nedjeljom, na otpremninu za penziju koja je u ovom trenutku uvrštena u visini tri minimalne zarade”, rekao je Keković.

On je naglasio da je OKU-om napravljen veliki iskorak.

“Izuzetno je važno za Crnu Goru, napravili smo jedan iskorak tim činom u odnosu na našu regiju, pa čak i šire, gdje nema tog OKU-a, samo je izuzetak jedna država u našem okruženju, a to je Bosna i Hercegovina (BiH)”, poručio je Keković.

Ovim korakom, kako je ocijenio, uticaće se na to da se zaustavi mlada radna snaga da odlazi iz Crne Gore.

“Značajno je, jer radna snaga, ne samo iz Crne Gore, nego i iz naše regije, odlazi ka Zapadnoj Evropi. Tako mi ostajemo bez radne snage, i svi, a posebno mi poslodavci, moramo da se zamislimo i hitno tražimo mehanizme kako da stvaramo dostojanstvene uslove za rad u Crnoj Gori. Jer je to jedan od bitnih faktora, znači ne samo zarada, već i dostojanstveni uslovi, kako bi zaustavili mladu radnu snagu da odlazi iz Crne Gore”, zaključio je Keković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS