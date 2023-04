Karte za trajekt od 1,5 EUR do 10,5 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Cijene karata za prevoz na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane iznosiće od 1,5 EUR do 10,5 EUR, saopšteno je na današnjoj sjednici Vlade.

Ministarka ekologije, urbanizma i prostornog planiranja, Ana Novaković Đurović, kazala je da cjenovnik Morskog dobra neće stupiti na snagu dok se ta linija ne stabilizuje, odnosno dok država ne nabavi barem još jedan trajekt.

Ona je navela da je Upravni odbor Morskog dobra donio cjenovnik na sjednici održanoj 17. marta, navodeći da je to preduzeće dalo niz pogodnosti u odnosu na prethodno koje je upravljalo tom linijom.

Novaković Đurović je rekla da je uvedena sezonska i vansezonska karta za motocikle i mala putnička vozila za građane.

“Tako vansezonski iznos karte važi za period od 1. januara do 1. juna i od 1. oktobra do 31. decembra, dok se sezonski iznos karte odnosi na period od 1. juna do 1. oktobra. Primjera radi, cijena vansezonske karte za motocikl iznosiće 1,5 EUR, a u toku sezone 2,5 EUR”, precizirala je Novaković Đurović.

Karta za mala putnička vozila, kako je navela, iznosiće četiri EUR, odnosno pet EUR u sezoni, dok bi za kamione i kombi vozila iznosila 10,5 EUR.

U skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na mjesečnu kartu i povlašćeni prevoz trajektom na liniji Kamenari-Lepetane, predviđeno je da trajekt besplatno mogu koristiti bicikla, vozila Hitne pomoći i vatrogasne službe, službena vozila Vojske Crne Gore i Uprave policije.

Novaković Đurović je navela da je predviđena posebna cijena sezonske karte za građane Herceg Novog i Tivta koja će iznositi za motocikle 1,5 EUR, dok će cijena vansezonske i sezonske karte za mala putnička vozila biti tri EUR.

“Cjenovnik je dobio neophodne saglasnosti Ministarstva finansija i Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama”, dodala je Novaković Đurović.

