Kalamperu izdali više licenci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je barskoj kompaniji Kalamper više licenci za obavljanje energetskih djelatnosti.

Predstavnici regulatora su na sjednici Odbora, koja je održana u srijedu, kompaniji Kalamper, rješavajući po njenom zahjevu, izdali licence za skladištenje naftnih derivata i tečnog naftnog gasa, kao i za trgovinu na malo naftnim derivatima i tečnim naftnim gasom.

Licence se izdaju na period do 6. maja 2027. godine.

“Imalac licenci je dužan da, ukoliko namjerava da nastavi sa obavljanjem licencirane djelatnosti i nakon isteka važenja licenci, podnese zahtjev za produženje roka, najkasnije 20 dana prije isteka”, navodi se u odluci.

