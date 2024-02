Kalač: Avio-linija sa Luksemburgom prekinuta privremeno

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Informacije o prekidu avio-linije između Luksemburga i Podgorice nijesu tačne, saopštila je predsjednica Kulturno-informativnog centra Crne Gore u Luksemburgu, Fetija Kalač, i dodala da je vazdušna veza samo privremeno prekinuta.

“Povodom informacije koju su prenijeli mediji, a vezano za ukidanje avio linije Podgorica-Luksemburg, radi preciznosti želimo ovim putem da obavijestimo javnost da informacije o prekidu avio-linije između Luksemburga i Podgorice nijesu tačne”, navela je Kalač u saopštenju.

Ona je kazala da je na sastanku sa predstavnicima Luxair-a konstatovano da se taj avio-prevoznik suočava s nedostatkom aviona ove godine i da se u skladu sa tim usmjerava prema ključnim turističkim destinacijama.

“Luxair će od od aprila imati letove na relaciji Luksemburg-Tivat i to dva puta sedmično – utorkom i subotom, sa dva tipa aviona Boeing 737- 800 i Companie LG-463”, precizirala je Kalač.

S obzirom na to da je turizam jedna od strateških grana razvoja i čini gotovo trećinu bruto domaćeg proizvoda (BDP) Crne Gore, Kalač smatra da bi država trebalo da stvara uslove za produžetak sezone i rast broja noćenja i potrošnje gostiju po danu.

“Nova Vlada treba da usmjeri aktivnosti na razvoj visokokvalitetne ponude, kako turističke ponude, tako i na poboljšanje dostupnosti Crne Gore”, rekla je Kalač.

Ona tvrdi i da je privremeni prekid avio-saobraćaja sa Podgoricom rezultat nepravilnog angažovanja pojedinaca, uključujući direktoricu Nacionalne turističke organizacije (NTO) Anu Tripković-Marković, i njenih savjetnika.

“Uz podršku pravih institucija i partnera, Luxair će i dalje letjeti ka Podgorici, a NTO treba da se angažuje na polju promocije, prije svega kroz digitalne kanale komunikacije, i stvori uslove za zajedničke marketing aktivnosti sa avio-kompanijama i turoperatorima”, poručila je Kalač.

Ona je kazala da vjeruje da će premijer Milojko Spajić ispunjavanjem obećanja pristuputi ovom izazovu ozbiljno i da će podstaknuti institucije – Aerodrom Podgorica, da sarađuju sa Luxair-om, kako bi se riješio ovaj problem.

“Ovom prilikom želimo da upoznamo javnost da je na sastanku sa predstavnicima kompanije Luxair dogovoreno da će ova kompanija u ponudu uvrstiti novi hotel Swissôtel Resort Kolašin, pokazujući na taj način ozbiljan pristup prema ponudi u zimskoj sezoni, iz razloga što su prepoznali najbolji ski centar u region”, rekla je Kalač.

Ona je dodala i da će zimska destinacija Kolašin, koja je obogaćena najmodernijom žičarom i ove godine hotelom visoke kategorije koji ne zaostaje za hotelima u renomiranim evropskim zimskim centrima, biti uvršteni u katalog Luxaira.

“Vjerujemo da će ova investicija da doprinese privlačenju turista i unaprijedi zimski turizam, čime će se dodatno promovisati Crna Gora kao atraktivna cjelogodišnja destinacija. Na kraju, molimo da se nekompetentni pojedinci u institucijama, i oni koji nijesu nadležni, ne miješaju u ono za što nemaju znanja i spremnosti da isto nauče, kako bismo izbjegli dalje komplikacije”, zaključila je Kalač.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS