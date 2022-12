Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kako bude rasla Željeznica, tako će rasti i Luka Bar u kontekstu ekološke svijesti i broja putnika koji će koristiti vozove umjesto drugih prevoznih sredstava, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

Iz Abazovićevog kabineta saopštili su da je on danas posjetio Željeznicu na poziv Odbora direktora „Održavanja željezničkih voznih sredstava“, koji obilježavaju dan preduzeća.

„Kako bude rasla Željeznica, tako će rasti i Luka Bar u kontekstu ekološke svijesti i broja putnika koji će koristiti vozove umjesto drugih prevoznih sredstava“, kazao je Abazović.

On je naglasio da se moraju zasukati rukavi i izaći iz jedne negativne faze.

Abazović je rekao da nema državnih preduzeća koji su u problemima i gubicima, već da ima samo onih kojima država nije dovoljno obratila pažnju ili za koje nije postojala volja unutar menadžmenta da iskorače.

„Mislim da su ova dva faktora u ovom trenutku eliminisana. Samo naprijed i puna podrška Vlade u ostvarivanju tih ciljeva“, kazao je Abazović.

Predsjednik Odbora direktora Montecargo Miroslav Brajović rekao je da mu je čast što je doživio da premijer prvi put za 38 godina posjeti Željeznicu.

On je poručio da država treba da se pozabavi Željeznicom jer bez nje, kako je naveo, nema ni Luke Bar.

Predsjednik Održavanja željezničkih voznih sredstava, Vladan Gačević, naglasio je da je posjetom premijera pokazana senzibilnost prema rješavanju problema i da su današnji dan obilježili konstruktivni razgovori sa dobrim idejama.

“Nakon obilaska, zajedno sa ostalim članova rukovodstava željezničkih preduzeća su razgovarali o značaju željeznice kao u unapređenju njenog položaja koja osim sto zapošljava oko 1,7 hiljada radnika veoma je značajna i za lučki sektor kao i ukupan razvoj Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Predsjednik Sindikalne organizacije željezničkih voznih sredstava, Dragan Kaluđerović, rekao je da su počastvovani što je Abazović odvojio vrijeme i prisustvom uveličao proslavu Dana njihovog društva.

“Posebno smo zahvalni što je premijer izdvojio vrijeme da u okviru posjete obiđe naše radionice i depoe kako bi se upoznao sa postojećim stanjem i razvojnim potencijalima Društva”, rekao je on.

On je dodao da očekuju da ono što je dogovoreno na više sastanaka sa Abazovićem, u vezi sa razvojnim potencijalima i pomoći Društvu, bude i realizovano.

