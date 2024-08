Jul u Kolašinu deset odsto bolji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kolašin je tokom jula zabilježio veoma dobru posjetu, a prema zvaničnoj statistici, u gradu je boravilo deset odsto više gostiju u odnosu na isti prošlogodišnji period, saopštila je direktorica lokalne Turističke organizacije (TO), Zorica Milašinović.

Ona je rekla da se trude da gostima i mještanima upotpune boravak u gradu raznim sadržajima i aktivnostima i upravo jedan takav događaj je koncert na trgu Petra Bulatovića i Bobana Rajovića.

„Kao što vidite, gradski trg je pun što dodatno pokazuje da u Kolašinu trenutno boravi veliki broj turista. Koncert na trgu Turistička organizacija realizuje u saradnji sa Opštinom i vidi se i po posjeti da je ovo sadržaj koji je nedostajao Kolašinu ali i da je događaj koji dovodi goste u grad“, kazala je Milašinović.

Ona je dodala da je od većih koncerata ovog tipa planiran još jedan i to za Dan Opštine dok se manji nastupi organizuju vikendom u glavnoj gradskoj ulici, prenosi agencija CGNews.

„Tokom avgusta planirane su brojne manifestacije. Od 1. do 7. avgusta održaće se Etno kamp, 3. i 4. avgusta imamo trku Bjelasica trail, trka u kojoj u kojoj su učesnici iz 23 zemlje svijeta. Takođe u ovom mjesecu imaćemo deseti međunarodni festival alternativnog teatra Korifej“, rekla je Milašinović.

Ona je saopštila da su i najave za avgust i septembar, kada je posjeta u pitanju, veoma dobre.

„Imamo veoma dobar buking, za avgust je on između 80 i 90 odsto, što je ohrabrujuće. I za septembar imamo jako dobre najave, hotelski kapaciteti bilježe rezervacije od oko 80 odsto što nam daje za pravo da očekujemo da će u krajnjem sezona biti jako dobra“, navela je Milašinović.

Rajović, koji je nastupio pred punim trgom u Kolašinu, kazao je da mu je ovo zapravo prvi put da nastupa na trgu.

„S obzirom na to da sam iz Crne Gore, jako mi je drago i počastvovan sam što me TO zvala da nastupim. Vidim da je trg pun i to me dodatno veseli jer znači da sam opravdao očekivanja organizatora“, zaključio je Rajović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS