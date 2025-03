Jugopetrol traži mišljenje za pumpu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Jugopetrol je podnijela zahtjev Agenciji za zaštitu životne sredine, da odluče da li im za izgradnju benzinske pumpe u Gornjim Mrkama na auto-putu Bar – Boljare treba elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

To piše u dokumentaciji Agencije u koju Vijesti imaju uvid, dok je rok za uvid u projekat i dostavljanje primjedbi i mišljenja 21. mart.

Jugopetrol je izabran na tenderu Monteputa sredinom prošle godine, da na 6,67 hiljada kvadrata na desnoj strani trase Smokovac – Mateševo grade benzinsku pumpu i prateće uslužne djelatnosti.

Privatnik je zemljište dobio u zakup od 25 godina po minimalnoj godišnjoj cijeni od 66,76 hiljada EUR, uz naknadu od jednog centa prodatog litra goriva na ovoj benzinskoj pumpi, prenose Vijesti.

Po dokumentaciji, na ovom prostoru su već izgrađene saobraćajne površine i hidrotehničke instalacije.

“Urbanističko-tehničkim uslovima je za benzinsko-servisnu stanicu predviđeno ulazna i izlazna kolovozna traka, devet mjesta za točenje, sedam za putnička i dva za teretna vozila, parking za 40 putničkih vozila, 16 teretnih i četiri autobusa. Na izlazu nalaziće se informativno-turistički punkt od minimum 30 kvadrata, posebni servisi za opravku putničkih, teretnih automobila i autobusa, kao i šlep služba”, piše na sajtu Agencije.

Kako se dodaje, nalaziće se prodavnica rezervnih djelova i opreme za najzastupljenije marke automobila od minimum 100 kvadrata, kafe u zatvorenom sa terasom i smještaj za osoblje restorana i pumpne stanice, električni punjač vozila, svratište policije i ostava materijala i alata.

Na ovom mjestu, kako se navodi, nema zabilježenih osjetljivih vrsta biljaka i životinja, koje bi projekat mogao da ugrozi. Ističe se da će pri građevinskim radovima mašine i izgradnja, negativno uticati na ptice koje su najosjetljivije na buku i gmizavce koji su osjetljivi na vibracije.

Zagađujuće materije u toku izgradnje, kako piše, neće izazvati veći negativan uticaj na kvalitet vazduha na ovom mjestu niti u okruženju. Očekuje se da će buka biti privremena, da vode neće biti ugrožene jer će se sanitarne vode sprovesti u gradsku kanalizaciju, da se u toku rada benzinske pumpe neće uticati na kvalitet vazduha jer će se objekti grijati na toplotne pumpe, te da ni ekološki uticaj neće biti značajan jer se radi o travnjaku.

“Prilikom realizacije projekta do narušavanja kvaliteta vazduha može doći uslijed uticaja izduvnih gasova iz mehanizacije koja će biti angažovana na izgradnji objekata, kao i uticaja lebdećih čestica koje će se dizati usljed iskopa materijala, kao i usljed transporta materijala od iskopa”, piše u dokumentu.

Monteput je u septembru 2023. godine raspisao pojedinačne tendere za dvije pumpe na ovom mjestu, odnosno onu na lijevoj i desnoj strani, ali nije pristigla nijedna ponuda.

Novi tender je zatim raspisan krajem decembra te godine, dok je za pumpu na desnoj strani, u februaru 2024. godine produžen rok za dostavljanje ponuda, prvo do kraja aprila a zatim do sredine maja.

Monteput je zatim krajem juna prošle godine, objavio da je za zakup i benzinsku stanicu na desnoj strani pristigla samo jedna ponuda pa je posao pripao kompaniji Jugopetrol. Prema Detaljnom prostornom planu auto-puta Bar – Boljare, pumpa će imati najviše prizemlje i jedan sprat.

Zakupac za pumpu na lijevoj strani zemljišta u Mrkama još nije izabran.

