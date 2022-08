Joković: Neće faliti životnih namirnica tokom zime

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada garantuje da neće faliti nijedna životna namirnica tokom zime, jer ima čvrsto obećanje Srbije da će ih isporučivati bez problema, saopštio je vicepremijer i ministar poljoprivrede Vladimir Joković.

“Mi smo od Srbije dobili čvrste garancije da će isporučivati sve životne namirnice bez ikakvih problem i da će, ako Crna Gora pokrene svoje robne rezerve, dati sve namirnice za te rezerve. Potpuno rasterećeno očekujemo zimu”, rekao je Joković u jutarnjem programu Televizije Crne Gore.

On je dodao da je Vlada uradila sve što je mogla, ali ne može uticati na cijene na svjetskoj berzi, prenosi portal RTCG.

“Vlada garantuje da neće faliti nijedna životna namirnica”, kazao je Joković.

Država, prema njegovim riječima, u vrlo maloj mjeri može da utiče na privatne kompanije kada je riječ o pokretanju mlinova.

Joković je saopštio da je Ministarstvo poljoprivrede uradilo dosta, budući da nije imalo sredstava za rad.

“Kada za 100 dana dođete na potpuno potrošen budžet za investicije, kada fali sredstava skoro po svakoj stavci, kada znate da nigdje u regionu nema subvencija za poljoprivrednike kao u Crnoj Gori, i opet neki nijesu zadovoljni”, rekao je Joković.

On smatra da će nakon pada cijena žitarica i nafte doći do stabilizacije.

“Mnogi prave atmosferu kako bi opravdavali svoje cijene i marže. Vlada je limitirala marže osnovnih životnih namirnica i peleta i smanjila 50 odsto, najviše što je moguće, kao i akcizu na gorivo”, kazao je Joković.

Kada je riječ o peletu, on je naveo da 15-ak odsto peleta koji se proizvodi u Crnoj Gori zadovoljava domaće potrebe.

“Ne možemo zabraniti izvoz, jer bi svaka kompanija zaključala svoja postrojenja”, objasnio je Joković.

On je podsjetio da je ove godine bio tender i da su oni platili državi drvo u dubećem stanju.

“Skočile su cijene peleta, kao i svih ostalih namirnica”, rekao je Joković.

On je dodao da ne mogu svi da kupuju samo kod jednog proivođača za jedan dan, jer oni imaju ugovorene količine.

“Ukoliko se pokaže da neko neće da prodaje, stopiraćemo izvoz za dan. Niko neće moći izvesti ništa. To je najlakše, ali moramo naći mjeru”, saopštio je Joković.

On je objasnio da su zemlje regiona zabranile izvoz jer nemaju dovoljno peleta, što nije slučaj sa Crnom Gorom.

Govoreći o pomoći penzionerima za grijanje, Joković je kazao da se ne može trišiti više nego što se ima u državi.

“Biće povećanje penzija i pomoći. Određeno je 55 hiljada kubika da se može posjeći drveta za ogrijev, i svako ko može, da mu neko pomogne, može da posiječe i da ne plaća, da ne mora da plaća te enormne cijene. Ako cijene nastave da rastu naći ćemo način da pomognemo”, poručio je Joković.

On je saopštio da je najveća korupcija u eksploataciji šljunka.

“Prema nekim procjenama Crnoj Gori je uskraćeno milijardu EUR. I dalje se nastavlja iako dovodi u pitanje vodoivorište Bolje sestre. Ako treba Vlada može da dovede sve u red, ogradiće sve, ako treba sve može plombirati, sve mašine, postrojenja, pohapsiti sve one koji pljačkaju Crnu Goru. Nigdje im nije mjesto, osim u Spužu”, kazao je Joković.

On je obećao da će narednih dana sve obići i zabilježiti, jer tome se mora stati na kraj.

