Javni poziv za konsultantske usluge za podršku implementaciji dionice Mateševo – Andrijevica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Monteput je raspisao tender za pružanje konsultantskih usluga na realizaciji projekta autoputa Bar-Boljare, dionica Mateševo – Andrijevica.

Poziv je dostupan na https://ecepp.ebrd.com/delta/viewNotice.html?displayNoticeId=32955640, a uslovi tendera su usklađeni sa pravilima i politikama nabavke Evropskve banke za obnovu i razvoj (EBRD).

“Angažovanje stručnjaka omogućava primjenu međunarodnih standarda i najboljih praksi u upravljanju projektom, osiguravajući transparentnost, efikasnost i usklađenost sa zahtjevima EBRD-a”, navodi se u saopštenju.

Konsultanti će, kako se dodaje, pružiti podršku Poslovnoj jedinici Monteputa zaduženoj za implementaciju projekata.

“Podrška se odnosi na nekoliko ključnih oblasti: pripremu i pregled tenderske dokumentacije, pomoć u procedurama javnih nabavki odnosno pretkvalifikaciju i evaluaciju ponuda, savjetovanje u vezi sa praćenjem ugovora i rješavanje eventualnih sporova, te implementaciju najviših međunarodnih ekoloških i socijalnih standarda”, dodaje se u saopštenju.

Dionica Mateševo – Andrijevica, ukupne dužine 22 kilometra, predstavlja nastavak izgradnje autoputa Bar-Boljare.

