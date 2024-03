Javni dug na kraju prošle godine preko 4,1 milijardu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan javni dug Crne Gore na kraju prošle godine iznosio je 4,12 milijardi EUR, odnosno 60,24 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), saopšteno je iz Vlade.

“Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija, uključujući i 38.477 unci zlata, a koji su iznosili 152,41 miliona EUR, neto javni dug Crne Gore, na kraju prošle godine, iznosi 3,97 milijardi EUR, odnosno 58,04 odsto BDP-a”, navodi se u saopštenju Vlade koja je danas usvojila Izvještaj o javnom dugu.

Kako su objasnili, na kraju godine godine javni dug u apsolutnom iznosu se povećao za 24,6 miliona EUR, u odnosu na isti period 2022. godine.

“Povećanje duga je rezultat zaduživanja države sa jedne strane i redovne otplate i kursnih razlika nastalih prilikom iskazivanja stanja duga po različitom kursu, sa druge strane”, rekli su iz Vlade.

Vlada je danas usvojila i Informaciju o stanju javnih finansija na lokalnom nivou na kraju prošle godine.

Ministarstvo finansija je izvršilo analizu javne potrošnje na lokalnom nivou, kao i svih relevantnih pokazatelja finansijskog stanja lokalne samouprave, upoređujući ih sa podacima i pokazateljima iz 2022. godine.

“Analizom je utvrđeno da su ukupno ostvareni primici jedinica lokalne samouprave u 2023. godini iznosili 486,26 miliona eura, što je za 65,24 miliona više u odnosu na ostvarene primitke u 2022. godini”, saopšteno je iz Vlade.

Navodi se da su izdaci budžeta svih jedinica lokalne samouprave u prošloj godini iznosili 358,67 miliona eura i da su u odnosu na 2022. godinu povećani za 18,26 miliona.

Prema podacima koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Ministarstvu finansija, ukupne neizmirene obaveze lokalne samouprave na kraju prošle godine iznosile su 73,12 miliona eura i u odnosu na stanje neizmirenih obaveza na isti dan 2022. godine, smanjene su za 4,72 miliona.

To smanjenje se, kako se navodi u materijalu, uglavnom odnosi na obaveze po osnovu pozajmica i kredita.

Iz Vlade su kazali da je tim povodom Poreska uprava zadužena da pojedinačno sa svim jedinicama lokalne samouprave, kao i privrednim društvima i ustanovama čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, a koje imaju tekući poreski dug, zaključi protokol o izmirenju obaveza koji će sadržati dinamički plan otplate duga po tim osnovama.

“Ministarstvo finansija je dužno da pojedinačno sa svim jedinicama lokalne samouprave koje imaju neizmirene obaveze po osnovu transfernih zajmova, zaključi protokol o izmirenju obaveza koji će sadržati dinamički plan otplate duga po tom osnovu”, navodi se u saopštenju.

Vlada je dala i preporuka jedinicima lokalne samouprave da izvrše optimizaciju broj zaposlenih i ograniče nova zapošljavanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS