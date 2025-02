Javna rasprava o Nacrtu zakona o izdavanju i nadzoru pokrivenih obveznica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija pozvalo je zainteresovane da do 24. februara dostave predloge i sugestije na Nacrt zakona o izdavanju i nadzoru pokrivenih obveznica.

Ministarstvo je pozvalo građane, stručnu javnost i sve druge zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju Nacrta zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica, koji je pripremila Komisija za tržište kapitala.

Javna rasprava će trajati 20 dana.

Nacrt zakona o izdavanju pokrivenih obveznica i nadzoru pokrivenih obveznica biće dostupan javnosti na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Zainteresovani mogu primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona dostaviti Ministarstvu finansija u pisanoj formi ili na e-mail [email protected], na obrascu za dostavljanje predloga, sugestija i komentara na Nacrt zakona.

Ministarstvo finansija će, u saradnji sa Komisijom za tržište kapitala, razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

