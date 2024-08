Janković predložila Nikolića za v.d. direktora Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Doskorašnja izvršna direktorica nikšićke Željezare, Nevenka Janković, predložila je Odboru direktora EPCG Željezare da za vršioca dužnosti imenuje Miloša Nikolića, trenutno raspoređenog na radno mjesto šefa Službe za saobraćaj, održavanje prostora, objekata i zelenila.

Vijesti prenose da to piše u zahtjevu za razrješenje, koji je Janković dostavila Odboru direktora EPCG Željezara.

“Molim vas da me, na osnovu člana 12 Statuta EPCG — Željezar Nikšić, razrješite dužnosti izvršnog direktora, jer istu više nijesam u mogućnosti da obavljam. Na javno objavljenom konkursu za poziciju izvršnog direktora EPCG – Željezara Nikšić objavljenom 6. decembra prošle godine prijavila sam se iz uvjerenja da svojim znanjem, radnim iskustvom u metalurgiji i organizacionim vještinama mogu doprinijeti da fabrika krene putem napretka i prosperiteta”, navela je Janković u zahtjevu.

Ona je kazala da je pred tadašnji Odbor direktora EPCG — Željezara Nikšić izašla sa predlogom poslovnog plana koji je zavrijedio pažnju svih članova Odbora direktora i za poziciju izvršne direktorice izabrana je njihovom jednoglasnom odlukom. Za njen izbor glasao je i član Odbora direktora iz reda fabričkog sindikata.

“Prije prijave na konkurs djelimično iz medija sam bila upoznata da je situacija u fabrici teška i da je fabrika u prošloj godini poslovala sa negativnim rezultatom, ali nijesam ni slutila da su računi kompanije u blokadi i da je u velikim gubicima i sa visokim nivoom zaduženosti. S obzirom na to da sam se prihvatila teškog i odgovornog posla i sa namjerom da sve svoje potencijale stavim u funkciju ozdravljenja fabrike, očekivala sam da će zaposleni, koji su mjesecima u 2022. godini štrajkovali i tražili da im se omogući da rade i dobiju posao, jedva dočekati da se pokrenu konkretni poslovi na kojima će moći da budu uposleni i od kojih će moći da zarade pristojne zarade”, objasnila je Janković.

Ona je rekla da su je umjesto toga već prvog radnog dana sačekali dopisi sindikata koji su odisali intencijom da se učini sve da se predstavi protivnikom zaposlenih, a ne nekim ko je dobronamjerno došao da pomogne trasiranju putanje za napredovanje Željezare.

“Mislila sam da je to samo loš početak i pogrešna početna percepcija šefa sindikata i nekolicine zaposlenih okupljenih oko njega i da će to da prestane. Očekivala sam da će te loše navike i pogubne neposlovne prakse po Željezaru da prestanu. Nažalost, kako 9. januara tako i do današnjeg dana bila sam obasipana gomilom dopisa u kojima se ponavlja jedna te ista priča da zaposleni u Željezari žele da rade, ali im neko navodno smeta i ne pruža im dovoljno posla”, navela je Janković.

Ona je saopštila da je uradila sve u domenu svojih ingerencija i mogućnosti, a u uslovima blokiranih računa i dugova da uz podršku osnivača pokrene veliki broj poslovnih procesa, od izrade i montaže čeličnih konstrukcija za potrebe izgradnje Solarnih elektrana, izrade betonskih blokova, renoviranja krovnih pokrivača na proizvodnim i pomoćnim halama, do adaptacije objekata za poslovne prostorije.

“Umjesto da zaposleni u fabrici budu zadovoljni što su im stvoreni uslovi da rade i zarađuju zarade koje su među najvećima u Crnoj Gori, oni su iz dana u dan iznalazili razloge da pišu dopise, da me zatrpavaju novi zahtjevima, a sve sa ciljem opstrukcije odvijanja bilo kog poslovnog procesa u kompaniji”, saopštila je Janković.

Ona je kazala da je, uprkos tome pokušavala da radi na rješavanju nagomilanih problema i kroz naporan rad ukaže jednom dijelu zaposleni da se jedino radom mogu zaraditi zarade i stvoriti uslovi za njihovu redovnu isplatu.

“Jedan dio zaposlenih je prihvatio da radi i vukao ogroman dio posla i zahvaljujući njima uspjeli smo da odradimo dio planiranih poslova, ostvarimo prihode i isplatimo sve zarade za prvih sedam mjeseci ove godine. Paralelno sa razvijanjem tih poslovnih procesa vrijedno sam radila na pronalasku investitora koji bi pokrenuo proizvodnju čelika u Željezari i u tom sam zajedno sa EPCG, kao osnivačem, uspjela. I taman kada sam pomislila da dolaze bolji dani za Željezaru, opet su oni isti koji nemaju drugog posla osim da vrijeđaju, psuju, urliču i alkoholišu se, pokušali da uvredama i prijetnjama potencijalnom investitoru i njegovim poslovnim partnerima onemoguće ulazak u fabriku”, rekla je Janković.

Prema njenim riječima, ponašanje nekolicine sindikalnih predstavnika prlikom posjete potencijalnog investitora Željezari u ponedjeljak bacilo je mrlju na Željezaru, Nikšić i Crnu Goru i poslalo poruku svim važnim činiocima u preduzeću da se zamisle da li takvo ponašanje grupice sindikalnih prestupnika potpomaže kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta ili čini državu nepovoljnom biznis destinacijom.

“Znam da u Željezari ima zaposlenih koji žele da rade i mogu da budu konkurentni na tržištu rada. Sigurna sam da će u fabrici vrlo brzo preovladati razum i da će rad pobijediti nerad. Uradila sam sve da zadržim radnike i da ne ostavim bez posla radnike. Uspjela sam da isplatim sve zarade zaposlenima Željezare”, navela je Janković.

Ona je saopštila da svojim profesionalnim odnosom prema poslovnim obavezama nije zaključila nijedan ugovor štetan za Željezaru, kao i da nije otuđila nijedan cent sa računa kompanije.

“Nijesam trošila kompanijski novac na poslovne ručkove, reprezentacije, niti poslovna putovanja. Posljednja dešavanja bila su kap koja je prelila čašu i kao pravi profesionalac i osoba koja baštini sve moralne i poslovne kodekse, obraćam se zahtjevom Odboru direktora da me razriješi dužnosti, jer ne želim da budem izvršni direktor u kompaniji u kojoj sindikalci umjesto da budu srećni što dolazi investitor i što se otvaraju poslovi koje on toliko dugo čekaju, vrijeđaju i prijete investitoru s namjerom da ga otjeraju da bi nakon toga imali alibi kako bi oni radili, ali eto nema ko da im obezbijedi posao”, rekla je Janković.

Ona je navela da od Odbora direktora zahtijeva da javno objavi sve troškove koje je napravila izvršna direktorica za sedam i po mjeseci koliko je bila na toj poziciji.

“Sa mjesta izvršnog direktora odlazim čista obraza i mirne savjesti, sa čvrstim dokazima da sam zaposlenima isplatila sve zarade, da u mom mandatu niko ni ostao bez posla i da je bilo sasvim dovoljno posla za sve koji su željeli da rade. Za sva buduća dešavanja u fabrici odgovornost će snositi oni koji su napravili skandal u ponedjeljak prlikom posjete renomiranih kompanija Željezari”, dodala je Janković.

Ona je obavijestila Odbor da od danas namjerava da koristi godišnji odmor iz ove godine, za šta je tražila saglasnost.

Janković je navela i da, u cilju nesmetanog odvijanja procesa i organizacije rada, predlaže da za vršioca dužnosti izvršnog direktora bude izabran Miloš Nikolić, koji je trenutno šef Službe za saobraćaj, održavanje prostora, objekata i zelenila.

“Nadam se da će kolega Nikolić, ukoliko bude imenovan, uspjeti da uspostavi bolju saradnju sa zaposlenima, koju ja i pored svoje velike želje i truda nijesam uspjela”, zaključila je Janković.

