Jačati poziciju Crne Gore kao sigurne investicione destinacije

Pariz, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je, uprkos izazovima, usmjerena na osnaživanje veza koje bi doprinijele jačanju njene pozicije kao sigurne investicione destinacije, sa povoljnim poreskim sistemom, saopštio je premijer Dritan Abazović.

On je na sastanku sa generalnim sekretarom Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Mathiasom Cormannom, na marginama Pariskom mirovnog foruma, naveo da Vlada posvećeno radi na stvaranju povoljnih uslova za privlačenje stranih direktnih investicija i otvaranje novih tržišta, prije svega kroz uspostavljanje stabilnog političkog sistema koji će počivati na vladavini prava i odlučnoj borbi protiv korupcije.

“Tokom sastanka konstatovana je izvanredna saradnja između Crne Gore i OECD-a i istaknuta aktivnost naše države u brojnim komitetima u okviru ove međunarodne organizacije”, saopšteno je iz Kabienta premijera.

Prenijeta je obostrana spremnost da se saradnja dodatno unapređuje i u tom segmentu su posebno akcentovane mogućnosti da Crna Gora, sa svojim dobrim odnosima koje baštini u regionu Zapadnog Balkana, bude idealan partner u promociji standarda OECD-a na Zapadnom Balkanu.

“Tokom sastanka pokrenuta je inicijativa o saradnji oko unaređenja standarda u Slobodnim zonama kako bi se primjenjivali najviši OECD standardi i kako bi Crna Gora permanentno jačala kapacitete u toj oblasti”, dodaje se u saopštenju.

Abazović je pozvao Cormanna da posjeti Crnu Goru i da se u tom prilikom razmotre mogućnosti saradnje u drugim oblastima gdje je OECD aktivan, poput reforme javne uprave, digitalizacije, biznisa i uopšte u kontekstu jačanja standardizacije, kao preduslova za uključivanje u međunarodne i evropske integracione tokove i kao osnova za obezbjeđivanje slobodnog protoka robe i usluga.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS