Jačanje finansijske inkluzije i regionalne saradnje za održivi razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snažnija regionalna saradnja i bolje upravljanje su ključni za prevazilaženje izazova i postizanje dugoročnih i održivih rješenja, a inkluzija jedan od najvažnijih faktora snažnijeg ekonomskog razvoja, ocijenila je guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović.

Ona je, zajedno sa guvernerkom Narodne banke Sjeverne Makedonije Anitom Angelovskom Bezhoskom, otvorila drugi dan G100 regionalnog ekonomskog foruma Balkan 2024, održanog u srijedu i danas u Skoplju.

Radović je u svom obraćanju naglasila značaj regionalne saradnje i kreiranja politika koje podstiču održivi ekonomski razvoj.

Iz CBCG je saopšteno da je ovaj dvodnevni događaj, organizovan u saradnji sa UNDP-om i Asocijacijom menadžerki, okupio više od 200 preduzetnica, predstavnika i predstavnica vlada, finansijskih institucija, civilnog društva i akademske zajednice iz zemalja regiona.

Tokom Foruma, kroz više panela, raspravljalo se o ključnim temama, uključujući finansijsku inkluziju, održivost kroz ESG izvještavanje, regionalnu saradnju i inovacije u poslovanju.

Učesnici su imali priliku da razmijene iskustva o strategijama i konkretnim inicijativama koje su uspješno unaprijedile finansijsku inkluziju, kao i o najboljim praksama ekonomskog razvoja.

Radović je na prošlogodišnjem Svjetskom ekonomskom forumu G100 održanom u Londonu dobila priznanje za liderstvo u održivom i inkluzivnom finansiranju, te je istom prilikom izabrana za G100 globalnu liderku i predsjedavajuću grupe Financial Inclusion and Corporate Board Readiness.

