Jačanje bilateralnih odnosa i ekonomske saradnje strateški prioriteti Crne Gore i Kosova

Podgorica, Priština, (MINA-BUSINESS) – Kosovo sa Crnom Gorom ima pozitivan spoljnotrgovinski balans, pa je neophodno nastaviti osnaživanje privredne saradnje i investicija, što će se reflektovati kroz ekonomske benefite dvije države, saopštio je kosovski premijer Aljbin Kurti.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade je saopšteno da je ministarka evropskih poslova Jovana Marović razgovarala danas u Prištini sa Kurtijem.

“Nastavak saradnje između Crne Gore i Kosova na svim poljima, a posebno u sferi ekonomije, je od krucijalnog značaja, imajući u vidu da su odnosi dvije države već odlični i da se kontinuirano razvijaju i unapređuju”, ocijenjeno je na sastanku.

Marović je istakla da je regionalna saradnja jedan od ključnih prioriteta Crne Gore i da je shodno tome stabilnost regiona uslov daljeg razvoja, kako bi se doprinijelo pozitivnom imidžu Zapadnog Balkana.

“Na sastanku je ukazano da dvije države dijele ista vanjskopolitička opredjeljenja, ali i otvorenost za međusobnu saradnju i spremnost za zajedničke poduhvate i projekte kroz formate Berlinskog procesa, Zapadnobalkanske šestorke, kao i kroz niz drugih regionalnih inicijativa”, dodaje se u saopštenju.

Zaključeno je da su odnosi Crne Gore i Kosova prijateljski, bez otvorenih pitanja i zasnovani na međusobnom povjerenju, dobrosusjedstvu i zajedničkoj evropskoj i evroatlanskoj perspektivi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS