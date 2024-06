Izvršenje Kapitalnog budžeta duplo veće nego prošle godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršenje Kapitalnog budžeta u tekućoj godini u prvih pet mjeseci je gotovo duplo veće nego prošle godine u istom periodu, kada je iznosilo oko 26 miliona EUR, saopšteno je na sjednici Savjeta za javne investicije.

Na sjednici je saopšteno da, uvažavajući aktivnosti Vlade, koje su kroz podršku Evropske komisije bile usmjerene na obezbjeđivanje granta i povoljnih kreditnih aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za izgradnju druge dionice auto-puta od Mateševa do Andrijevice, do kraja tekuće godine neće doći do povlačenja planiranih sredstava sa aktivnosti auto-put Bar-Boljare u ukupnom iznosu od 50 miliona EUR, koji su bili namijenjeni za isplatu avansa u slučaju potpisivanja ugovora sa izvođačem.

“Neutrošena sredstva od projekta nastavka izgradnje auto-puta biće preusmjerena na realizaciju projekata koji se odvijaju bržom dinamikom, na predlog Ministarstva finansija”, navodi se u saopštenju.

U dijelu intenzivnih aktivnosti koje sprovodi Monteput na izradi idejnih rješenja za izgradnju auto-puteva i brzih saobraćajnica konstatovano je da su objavljeni tenderi za izradu idejnih rješenja za još tri dionice auto-puteva i tri brze saobraćajnice.

“U toku je izrada projektnih zadataka za još četiri krucijalna saobraćajna projekta, kojim će se kompletirati projektna dokumentacija za 260 kilometara auto-puteva i 200 kilometara brzih saobraćajnica”, dodaje se u saopštenju.

Takođe, Savjet je konstatovao da Vlada treba da uloži dodatne napore u obezbjeđivanju izvora finansiranja i nedostajućih sredstava, a sve u cilju okončanja već započetih projekata i pokretanja novih za koje je spremna tehnička dokumentacija i za koje su raspisani javni pozivi za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.

Savjet, kojim je predsjedavao premijer Milojko Spajić, je pored tekućih pitanja razmatrao Predlog kapitalnih projekata za realokaciju neutrošenih sredstava iz Kapitalnog budžeta za ovu godinu, Predlog kapitalnih projekata za uvećanje ukupnih procijenjenih vrijednosti, Informaciju o realizaciji infrastrukturnih projekata: auto-putevi i brze saobraćajnice, kao i Informaciju o sporovima u vezi sa realizacijom projekta.

