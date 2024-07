Izrekli kazni u iznosu od 514,93 hiljade EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspektori Uprave za inspekcijske poslove (UIP) su tokom prvih sedam dana pojačanog nadzora obavili 865 inspekcijskih nadzora i izrekli kazni u novčanom iznosu od 514,93 hiljade EUR.

Iz UIP-a je saopšteno da je ukupno zatvoreno 19 objekata od čega dva zbog neprijavljene trgovine, a ostalih 17 zbog rada nedjeljom.

“Podnijeto je i pet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka”, dodaje se u saopštenju.

Iz UIP-a su podsjetili da je pojačan inspekcijski nadzor u šest primorskih opština počeo 1. jula. Preko 70 inspektora iz inspekcije rada, tržišne, turističke i zdravstveno-sanitarne inspekcije konstantno je na terenu i tako će biti do kraja avgusta.

“Najčešće nepravilnosti ticale su se rada bez ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje, rada stranaca bez dozvole za privremeni boravak i rad, neposjedovanja sanitarne knjižice, neizdavanje fiskalnih računa u ugostiteljskim objektima, istekle kategorizacije ugostiteljskih objekata, neposjedovanja odobrenja za rad, nepoštovanja Zakona o žigu, i tako dalje”, navodi se u saopštenju.

Iz UIP-a su još jednom apelovali na sve privredne subjekte da se pridržavaju zakonskih propisa koji su na snazi.

“Tokom vikenda dok traje pojačan inspekcijski nadzor kao i u prazničnim danima pred nama biće organizovana dežurstva službenika UIP-a, stoga još jednom pozivamo sve građane da prijave nepravilnosti pozivom na besplatni call centar 080/555-555 ili slanjem mail-a na mail adresu [email protected]”, zaključuje se u saopštenju.

