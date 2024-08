Izmiriće Exim banci 4,3 miliona USD

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je dala saglasnost da se kineskoj Exim banci izmiri 4,27 miliona USD, od čega 2,44 miliona USD za obaveze dospjele u okviru kreditnog aranžmana sa Crnogorskom plovidbom i 1,83 miliona USD za obaveze u okviru aranžmana sa Barskom plovidbom.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila informaciju o izmirenju obaveza dospjelih 21. jula u okviru kreditnih aranžmana zaključenih između Crnogorske plovidbe i kineske Exim banke, kao i Barske plovidbe i Exim banke, za koje je država izdala garancije.

„Vlada je prihvatila zahtjev banke za izmirenje dospijelih obaveza, po osnovu garancija izdatih za navedene kreditne, imajući u vidu da pomenute kompanije nijesu u mogućnosti da izmire svoje obaveze, u skladu sa planom otplate kredita“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo finansija je zaduženo da, nakon plaćanja garantovanog iznosa, dostavi potrebnu dokumentaciju Zaštitniku imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, kako bi bile preduzete sve potrebne radnje radi zaštite imovinsko pravnih interesa države.

Vlada je danas donijela i izmjene i dopune Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD III Program).

„Ovom Uredbom omogućuje se realizacija Programa IPARD III, čiji je cilj da pripremi crnogorske poljoprivrednike za ulazak u EU, tako što će sredstva iz IPA III za oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja iskoristiti u što većoj mjeri, a što će za posljedicu imati unapređenje kvaliteta proizvoda, povećanje obima proizvodnje, veću konkurentnost i dostizanje EU standarda bezbjednosti hrane u primarnom i prerađivačkom sektoru“, navodi se u saopštenju.

Programom će se, kako se dodaje, finansirati investicije u cilju modernizacije poljoprivrednih gazdinstava, unapređenje postojećih i izgradnju novih prerađivačkih kapaciteta, kao i unapređenje ruralne infrastrukture i ruralni turizam.

„Predviđena bespovratna podrška poljoprivrednim proizvođačima iznosi ukupno 81,98 miliona EUR, od čega je doprinos EU 63 miliona EUR ili 75 odsto, dok je nacionalno kofinansiranje 18,98 miliona EUR odnosno 25 odsto“, rekli su iz Vlade.

Izmijenjenom Uredbom se korisniku sredstava podrške definiše način korišćenja sredstava podrške iz IPARD III programa, definišu se prihvatljivi korisnici, sektori, investicije i troškovi, uslovi koje je potrebno da ispuni korisnik u cilju dobijanja bespovratnih sredstava, kao i procedura terenske i administrativne kontrole.

„Na ovaj način se korisniku stavlja na uvid i olakšava pregled uslova i procedura dostupnih sredstava za finansiranje investicija, i ujedno podstiče bolja potrošnja sredstava IPARD III programa“, navodi se u saopštenju.

Vlada se danas upoznala sa izvještajem o dodijeljenoj državnoj pomoći u prošloj godini.

Prema raspoloživim informacijama koje su dostavljene Agenciji, u momentu sačinjavanja izvještaja, u prošloj godini je dodijeljena državna pomoć u ukupnom iznosu od 13,19 miliona EUR.

„Apsolutni iznos dodijeljene državne pomoći u prošloj godini veći je 23,24 odsto u odnosu na 2022. godinu, kada je državna pomoć iznosila ukupno 10,12 miliona EUR i manji 70,65 odsto u odnosu na 2021. godinu, kada je državna pomoć iznosila 44,93 miliona EUR“, rekli su iz Vlade.

Pravilnikom je izmijenjena metodologija izvještavanja, tako da se sektor poljoprivrede i ribarstva ne iskazuje u godišnjem izvještaju, za razliku od prethodnih godina, kada se podrška poljoprivredi i ribarstvu iskazivala, ali samo u ukupnom iznosu.

„Agencija posebno napominje odredbe SSP-a, koji je prenešen i u nacionalno zakonodavstvo, kojim je propisano da se ovaj zakon ne primjenjuje na podsticaje za razvoj poljoprivrede i ribarstva. Ovi podsticaji će biti regulisani posebnom regulativom koja se odnosi na državnu pomoć u ovim sektorima, u skladu sa EU pravilima“, dodaje se u saopštenju.

