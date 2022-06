Izložba oldtimera veliki turistički potencijal

Budva, (MINA-BUSINESS) – Međunarodni Oldtimer cabrio rally, koji je održan u Budvi, predstavlja poseban događaj, jer izložbe tog tipa imaju veliki turistički potencijal za destinaciju, saopštila je predstavnica budvanske Turističke organizacije (TOB), Iva Bajković.

“Na naše veliko zadovoljstvo, ove godine smo ugostili veliki broj učesnika koji su se predstavili u Budvi, Petrovcu i na Svetom Stefanu. Posjetioci su sa oduševljenjem gledali u automobile”, kazala je Bajković Mediabirou.

Ona je dodala da TOB organizuje brojne događaje poput Oldtimer cabrio rellya, jer su oni u svakom smislu bitni za grad i turističku ponudu.

Oldtimer cabrio rally je u Budvi okupio oko 40 učesnika, vlasnika vozila marki Porsche, Ferrari, Mercedes, ali i „bube“ i golfova. Ljubitelji oldtajmera bili su u prilici da uživaju u izložbi, a automobili su bili parkirani na trgu ispred Starog grada Budva, kao i ispred Svetog Stefana, odakle se kolona uputila ka Petrovcu.

Glavni organizator manifestacije, Enriko Sforca, kazao je da mu je posebno zadovoljstvo što su izmamili osmijehe, kao i da je to jedini cilj ove manifestacije.

“Mi volimo da obilazimo atraktivna mjesta, a Budva je idealna za ovakva okupljanja. U karavanu je 40 kabrio oldtajmer vozila, a najstarije je iz 1954. godine,”, rekao je Sforca.

