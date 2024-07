Izdavaoci smještaja zadržali domaćinski odnos prema gostima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izdavaoci smještaja su u vremenu punom izazova zadržali domaćinski odnos u kojem poštuju svoje goste, a ostali su prilično realni i kod formiranja cijena, saopštila je direktorica Udruženja izdavaoca privatnog smještaja, Branka Džoganović.

“U ovom dosta nestabilnom vremenu, punom izazova za njih, izdavaoci su zadržali domaćinski odnos u kojem poštuju svoje goste i trude se da budu tu za njih. Izdavaoci su ostali prilično realni i kod formiranja cijena. Ne prate trendove, već mogućnosti svojih gostiju, tako da su i ove godine najpovoljniji”, rekla je Džoganović agenciji Mina-business.

Ona je navela da u kapacitetima smještaja koji se nalaze u četiri primorske opštine – Ulcinj, Bar, Budva i Herceg Novi, sigurno svako može da nađe nešto za sebe, bez obzira na budžet kojim raspolaže.

„A tu su još prelijepa sela u zaleđu, centralna i sjeverna regija sa domaćinstvima uz rijeke, jezera i bogate šume“, podsjetila je Džoganović.

Prema njenim riječima, u Udruženju mogu biti ponosni na izdavaoce smještaja.

“Značajno se povećao broj registrovanih. Odgovorno pristupaju organizaciji poslovanja, formiranju cijena i građenju kompletne ponude. Već par godina unazad, većina kapaciteta je obnovljena”, poručila je Džoganović.

Ona je saopštila da je ovogodišnja turistička sezona počela nešto ranije.

U predsezoni je, kako je ocijenila, bilo više kretanja turista kroz kraće boravke u južnoj regiji, dok je sjeverna zabilježila bolju posjećenost stranih gostiju.

„Međutim, ipak je 90 odsto kapaciteta u južnoj regiji i njihovi slabiji rezultati utiču značajno na ukupnu ocjenu posjećenosti. Imamo i dalje kasniji početak samog špica sezone. Na to utiču brojni faktori, na koje izdavaoci smještaja ne mogu da utiču i to im godinama već otežava poslovanje“, kazala je Džoganović.

Prema njenim riječima, Crna Gora se, kao i sve druge države, suočava sa izazovom kako da na najbolji način organizuje upravljanje destinacijom.

„To još nije zaživjelo ni na lokalnom nivou, iako nekih pomaka ima. Brojni infrastrukturni radovi idu u prilog unapređenju destinacije, ali sa druge strane za posljedicu imaju otežano funkcionisanje u gradovima, što stvara velike probleme kako domaćem stanovništvu, tako i turistima. Dinamika završetka radova se često ne ispoštuje i to lančano izaziva dosta drugih problema“, upozorila je Džoganović.

Na pitanje kada očekuje pravo “zahuktavanje” sezone, i da li sve zavisi od špica, Džoganović je odgovorila da je špic sezone pomjeren od 20. jula.

„Privatni smještaj ne može da parira all inclusive ponudi hotela, ali sa druge strane ima brojne prednosti. Tome svjedoči značajan broj “starih” gostiju, onih koji dolaze po preporuci i onih koji se vraćaju više puta u toku godine“, rekla je Džoganović.

Ona je objasnila da je Udruženje od samog osnivanja izašlo sa konceptom organizacije smještaja i ponude koji bi omogućio da Crna Gora bude cjelogodišnja destinacija, ali da, zbog čestih promjena u upravljačkim strukturama, još nije sazrela svijest o važnosti realizacije takvog koncepta.

„Da bi se upravljalo destinacijom, treba se znati sa čime ta destinacija raspolaže. To za sada nemamo. U slučaju cjelogodišnje destinacije, popustio bi pritisak i kod ugostitelja i mogli bi da formiraju bolje cijene, uspješnije organizuju svoj posao i budu reprezentativni dio ponude. Sada je prilično negativna kampanja preko društvenih mreža izazvana visokim cijenama na plažama i restoranima, što direktno negativno utiče i sabotira napore izdavalaca da budu pristupačni sa cijenama“, kazala je Džoganović.

Govoreći o barijerama u poslovanju, Džoganović je navela da ih je najviše na lokalnom nivou, gdje se ne pristupa sistemski resursima sa kojima se raspolaže.

„Izdavaoci urade sve što je do njih i onda treba te kapacitete uposliti. To nije samo zadatak izdavalaca. Smještajni kapacitet je resurs opštine, kojim ona treba da upravlja na najefikasniji način. Mi u svakoj od primorskih opština, u kojima se nalazi 90 odsto od ukupnih smještajnih kapaciteta, imamo odlične lokalitete za organizovanje privatnog smještaja u integralne hotele. Ta vrsta ponude bi bila interesantna turističkim agencijama i postigli bismo imperativ cjelogodišnje destinacije. Ovo je model koji ostale mediteranske zemlje odavno primjenjuju i daje sjajne rezultate“, poručila je Džoganović.

Ona je poručila da je Udruženje uvijek tu za izdavaoce – da ih informiše, podrži, sasluša i savjetuje.

„Ove godine smo ostvarili lijepu saradnju sa Alter Modusom i uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i lokalnih turističkih organizacija, realizovali smo besplatne edukacije za podsticanje mladih u preduzetništvu, za registraciju smještaja, fiskalizaciju kod izdavalaca i o poreskim obavezama izdavalaca“, navela je Džoganović.

Na sajtu www.rentay.me je sav sadržaj besplatan.

Džoganović je saopštila da je Udruženje kroz razne saradnje omogućilo da izdavaoci imaju popuste kod reklamiranja kapaciteta i povoljnosti za korišćenje digitalnih alata koji im olakšavaju poslovanje, a periodično organizuju i besplatne vebinare na aktuelne teme.

Pored toga su i na društvenim mrežama, a uveli su i Viber grupu za brzu komunikaciju.

„Ono što stalno ističemo izdavaocima je da, bez obzira na složene okolnosti u kojima rade, to je njihov porodični posao, oni su gazde na svome, ponos su zajednice i njihov doprinos je ogroman“, zaključila je Džoganović.

