Izdali više licenci

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je kompaniji Pop Petrol Zeta više licenci za obavljanje energetskih djelatnosti.

Odbor REGAGEN-a je na sjednici 1. septembra toj kompaniji izdao licence za trgovinu na malo tečnim naftnim gasom i naftnim derivatima, kao i za njihovo skladištenja.

Sve četiri licence izdate su na period do 30. aprila 2028. godine.

Pored toga, Odbor REGAGEN-a je na sjednici usvojio i zahtjev cetinjske kompanije Montenegro Bonus za produženje licence za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata transportnim sredstvima.

Licenca se produžava do 15. avgsuta 2028. godine, do kada je i rok važenja ugovora o ustupanju na korišćenje autocistijerne za prevoz naftnih derivata.

Usvojeni su i zahtjevi kompanija Senić Petrol i Samcommerce Plus za izmjenu licenci za obavljanje djelatnosti transporta naftnih derivata.

