Izdali više licenci energetskim kompanijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN) izdala je energetskim kompanijama više licenci za obavljanje energetskih djelatnosti.

Odbor REGAGEN-a je na sjednici u četvrtak kompanijama Junčaj Petrol Comerc iz Tuzi i S&M Herceg Novi izdao licence za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima.

Licence se izdaju na period od 29. novembra ove godine do 26. novembra 2030.

Takođe, regulator je licencu za obavljanje djelatnosti trgovine na malo naftnim derivatima izdao i kompaniji Montenegro Petrol Podgorica, koja važi od 16. decembra ove godine do 14. decembra 2030.

Odbor REGAGEN-a je kompaniji Mercator – CG Podgorica izdao licencu za obavljanje djelatnosti trgovine na veliko tečnim naftnim gasom.

Licenca se izdaje na period od 27. decembra ove godine do 26. decembra 2033.

Sve kompanije su kao imaoci licenci dužne da, ukoliko namjeravaju da nastave sa obavljanjem licencirane djelatnosti i nakon isteka važenja licence, podnesu zahtjev za izdavanje nove, 60 dana prije isteka važenja.

