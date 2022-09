Izabrano troje sudija Privrednog suda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Marija Adžić, Nina Jovović i Filip Vujošević će, nakon zakletve koju bi danas trebalo da polože u Sudskom savjetu, postati nove sudije Privrednog suda.

Tu odluku donio je Sudski savjet na sjednici u ponedjeljak, usvojivši izvještaj o njihovoj šestomjesečnoj obuci i utvrdivši ocjene, prenosi Pobjeda.

Time će, barem djelimično, biti popunjen sudijski sastav Privrednog suda, koji je mjesecima desetkovan, imajući u vidu da radi sa četvrtinom kapaciteta.

U oktobru bi trebalo da bude završena obuka za još jednog kandidata, koji bi trebalo da bude imenovan za sudiju Privrednog suda. Prethodno je, početkom jula, za sudiju ovog suda izabran Vladimir Bulatović.

Sada bi, kako se očekuje, moglo biti formirano još jedno izvršno vijeće, imajući u vidu da trenutno radi samo jedno, što značajno komplikuje i odugovlači izvršne postupke.

Sistematizacijom, kako je Pobjedi ranije kazala vršiteljka dužnosti predsjednice suda Dijana Raičković, predviđeno je 16 sudijskih mjesta sa predsjednikom, dok će ovim sudijskim izborima biti na polovini predviđenog kapaciteta. Raičković je tada kazala da sud od prošlog septembra funkcioniše sa smanjenim brojem sudija, jer je mjesec ranije penzionisano petoro, a međuvremenu su neki otišli u druge sudove ili na bolovanje.

Bivši predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić od maja je u pritvoru zbog sumnji na zloupotrebu službenog položaja i organizovanja kriminalne grupe.

Sudski savjet je jednom raspisivao oglas za popunjavanje mjesta predsjednika, ali zainteresovanih nije bilo.

