Izabrani upravljački organi Savjeta za upravljanje destinacijom TOB-a

Budva, (MINA-BUSINESS) – Članovi osnovanog Savjeta za upravljanje destinacijom Turističke organizacije opštine Budva (TOB) izabrali su jednoglasno upravljačke organe na danas održanoj konstitutivnoj sjednici u skupštinskoj sali opštine Budva.

Iz TOB-a su rekli da je mandat članovima Savjeta koji predstavljaju turističku privredu, lokalnu samoupravu, državne ustanove, institucije i udruženja, verifikovala tročlana komisija, time su imenovani članovi Savjeta stekli pravo da na ovoj sjednici usvoje i Poslovnik o radu kojim je precizirano pravo i dužnost učešća u radu Savjeta.

“Glasovima svih 33 člana povjereno je predsjedniku Opštine Milu Božoviću da predsjedava Savjetom, dok je uloga sekretara ovog tijela jednoglasno povjerena, diplomiranom pravniku, zaposlenom u TOB-u, Šćepanu Vaviću”, navodi se u saopštenju.

Konstitutivnu sjednicu je otvorio direktor TO Budve, Nemanja Kuljača, koji je ovim povodom poželio Savjetu uspješan rad na veoma zahtjevnom zadatku pri definisanju načina uspješnog upravljanja destinacijom, kompletnom sagledavanju budvanskih prednosti i mana u odnosu na makro okruženje i konkurenciju, definisanju ciljeva i vizija kojima Budva treba da teži.

Prema njegovim riječima, na prvom mjestu je važno da se stvori takav ambijent kojim će Budva biti najpoželjnije mjesto za sve koji ovdje živimo, a time će se to zadovoljstvo prenijeti i onima koji u Budvu dolaze.

“Ključni pokazatelji kvaliteta upravljanja destinacijom trebalo bi da budu – zadovoljstvo turista, zadovoljstvo nosilaca ponude, kvalitet života lokalnog stanovništva i kvalitet životne sredine”, naveo je Kuljača.

Predjedavajući konstitutivnom sjedicom, Milo Božović, pozvao je sve članove da se sa svojim predlozima aktivno uključe u budući rad Savjeta, kako bi se kroz raspravu i zaključke što hitnije rješavali prioritetni problemi opštine.

“Izrada Strategije razvoja turizma Budve i odluka o komunalnom redu biće među prvim kandidovanim tačkama u narednom zasijedanju Savjeta”, naveo je Božović.

