Izabrani laureati za nagrade PKCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije Hemosan, Zetagradnja, Fly Montenegro, Trebjesa i Crnogorski Telekom, kao i izvršni direktor hotelske grupe Casa del mare, koja posluje u sastavu Talija company iz Herceg Novog, Nikola Milić, laureati su za nagrade Privredne komore (PKCG).

Nagrada PKCG već šest decenija predstavlja prestižno priznanje kojim se ističu vrijedna postignuća crnogorskih pregalaca u kategorijama uspješno poslovanje, društvena odgovornost, inovativnost i unapređenje menadžmenta.

“Ovogodišnje nagrade imaju dodatnu vrijednost, jer afirmišu uspjehe privrednika ostvarene u veoma izazovnim vremenima”, navodi se u saopštenju PKCG.

Odbor za dodjelu nagrada PKCG donio je odluku da kompanije Hemosan, Zetagradnja i Fly Montenegro budu laureati za uspješno poslovanje u prošloj godini.

“PKCG ovim nagrađuje za postignute rezultate po jednog kandidata iz kategorija preduzetnika/malih privrednih društava, zatim srednjih/velikih preduzeća, kao i kompaniju u ženskom vlasništvu”, dodaje se u saopštenju.

Nagrada za društvenu odgovornost biće dodijeljena Industriji piva i sokova Trebjesa iz Nikšića.

Laureat nagrade za inovativnost je Crnogorski Telekom, a Milić za unapređenje menadžmenta.

Dodjela nagrada biće organizovana u novembru na Međunarodni dan preduzetnika, a o detaljima će javnost biti naknadno obaviještena.

“Nagradu PKCG, kao najveće privredno priznanje u državi uručuje tradicionalno predsjednik Crne Gore, uvažavajući nemjerljiv značaj privrednika za državni prosperitet”, zakjučuje se u saopštenju.

