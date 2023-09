Izabran novi Odbor direktora Rudnika uglja

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) je, zasijedajući u funkciji vanredne sjednice Skupštine akcionara Rudnika uglja, izabrao nove članove Borda tog pljevaljskog preduzeća.

Iz EPCG je saopšteno da novi sastav Odbora direktora Rudnika uglja čine Tamara Cmiljanić, Stanojka Kljajević, Bojan Krvavac, Emir Bidžan i Nikola Miličić.

Za predsjednika Odbora direktora Rudnika uglja izabran je Bojan Krvavac.

