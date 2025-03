Izabran konzorcijum za projekat izmještanja rijeke Ćehotine

Pljevlja, (MINA-BUSINESS) – Konzorcijum koji čine preduzeće HSV iz Vlasotinaca, beogradski Opticus ing i kompanija Kolubara Mionica, izabran je za realizaciju projekta izmještanja korita rijeke Ćehotine, saopšteno je iz Rudnika uglja Pljevlja.

Konzorcijum je izabrala tenederska komisija, u skladu sa tenderskim pravilima.

Rudnik uglja je krajem prošle godine raspisao međunarodni tender za dio poslova na projektu u vrijednosti od 16,2 miliona EUR bez poreza na dodatu vrijednost (PDV), na koji su se prijavlia dva regionalna konzorcijuma.

Višečlana komisija Rudnika uglja obavila je evaluaciju prispjelih ponuda i donijela adekvatnu odluku o rangiranju i izboru ponuđača.

“Komisija je drugoprijavljeni konzorcijum isključila iz postupka javne nabavke zbog nepotpune dokumentacije o ispunjenosti uslova sposobnosti privrednog subjekta koji su predviđeni tenderskom dokumentacijom”, navodi se u saopštenju.

Iz Rudnika uglja su kazali da izabrani konzorcijum predstavlja kompanije sa iskustvom u toj oblasti, koje poslednjih godinu realizuju projekat izgradnje obaloutvrda na rijeci Lim u Beranama i Bijelom Polju, koji je finasiran od Svjetske banke (SB).

Iz pljevaljske kompanije su istakli da je projekat izmještanja korita rijeke Ćehotine od najvećeg državnog značaja, jer bez stabilnog rada Rudnika uglja i Termoelektrane (TE) Pljevlja nema ni energetske stabilnosti Crne Gore.

“Stoga, zbog važnosti i brzine realizacije projekta, očekujemo da ubrzo privedemo kraju sve tenderske procedure, kako bi navedeni kozorcijum što prije ušao u posao, jer se projekat mora zavrsiti u znatno kraćem roku u koordinaciji sa projektom ekološke rekonstrukcije do kraja građevinske sezone ove godine”, dodaje se u saopštenju.

Shodno uslovima, rok izvršenja radova na projektu je 210 dana od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Iz Rudnika uglja su podsjetili da se sa projektom uveliko kasnilo, zbog neadekvatnih odluka u prethodnom periodu i urbanističko-tehničkih uslova iz 2019. godine, po kojima projekat nije mogao biti realizovan.

“Stoga smo ubrzali radove, a po dobijanju dozvole, novi menadžment je krenuo sa radovima i tenderski procedurama kako bi na vrijeme završili ovaj izuzetno važan projekat”, rekli su iz kompanije.

Projekat izmijestanja korita rijeke Ćehotine je podijeljen u tri faze.

Tenderom je predviđeno da kompanija koja bude uvedena u posao obavi, između ostalog, inženjerske i građevinske radove, izgdradnju mostova i saobraćajnica, cjevovoda, konstrukcija, komunikacijskih i energetskih vodova, hidrograđevinskih vodova, riječnih zidova i vodnih puteva, te ostalih poslova deifisanih tenderskom dokumentacijom.

Rudnik uglja je, kako su naveli njegovi predstavnici, tokom prošle godine, u cilju smanjenja troškova projekta, samostalno i uspješno izveo radove u vrijednosti od 2,96 miliona EUR.

Ova odina će biti najteža za Rudnik uglja i elektroenergetski sistem Crne Gore, zbog realizacije dva važna investiciona projekta – izmještanje korita rijeke Ćehotine i ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja, koje treba završiti u ovoj godini.

“I pored navedenih izazova, menadžment Rudnika uglja jasno je definisao investicione ciljeve za budući uspješni razvoj kompanije i energetskog sektora”, zaključuje se u saopštenju.

