Izabran arbitar u arbitražnom postupku Atlas grupe i Duška Kneževića protiv Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U arbitražnom postupku Atlas grupe i Duška Kneževića protiv Crne Gore izabran je arbitar, saopšeno je iz advokatske kancelarije Miloša M. Vuksanovića iz Podgorice.

“Londonska advokatska kancelarija Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP, sa kojom sarađujemo u postupku investicione arbitraže koju su Atlas Grupa i Duško Knežević pokrenuli protiv Crne Gore, obavijestila nas je da je u tom postupku izabran arbitar”, navodi se u saopštenju.

Prema UNCITRAL arbitražnim pravilima, to ostavlja rok od 30 dana Crnoj Gori da izabere svog arbitra, a u slučaju da to ne uradi, Stalni arbitražni sud u Hagu će preduzeti korake u cilju biranja arbitra za Crnu Goru.

“Pravni tim Atlas Grupe i Duška Kneževića su 1. decembra 2020. godine poslali zahtjev za arbitražu, čime je pokrenut arbitražni postupak protiv Vlade Crne Gore, a radi naknade štete”, dodaje se u saopštenju.

Arbitražni postupak je započet zbog, kako se precizira, kršenja Međunarodnog ugovora između Crne Gore i Kipra o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, a koji propisuje u ovom slučaju primjenu arbitražnih pravila UNCITRAL.

