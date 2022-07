Iz EPCG pozvali kupce na štednju

Podgorica, (MINA- BUSINESS) – Potrošači ne moraju da brinu o redovnom snabdijevanju električnom energijom tokom ove godine, saopštili su iz Elektroprivrede (EPCG) i pozvali kupce da štede struju zato što na berzi, osim visoke cijene, potencijalni problem može da bude i njen nedostatak.

Iz državne elektroenergetske kompanije poručili su da do kraja ove godine ne razmišljaju o povećanju cijena struje.

“Sagledavajući elektroenergetsku i hidrološku situaciju, kao i energetski bilans do kraja godine, u EPCG smo stava da naši krajnji kupci ne moraju da brinu o redovnom snabdijevanju električnom energijom”, kazali su iz EPCG Pobjedi.

U EPCG ne razmišljaju o restrikcijama, budući da, kako kažu, one predstavljaju krajnju mjeru.

“Scenario u kome može doći do restrikcija i povećanja cijena prema krajnjim kupcima jeste potpuni izostanak padavina tokom četvrtog kvartala, odnosno izostanak proizvodnje iz hidroelektrana”, rekli su iz EPCG.

Ipak iz EPCG naglašavaju da ono o čemu treba voditi računa, kada su sami kupci u pitanju, jeste štednja, odnosno racionalna potrošnja električne energije, zato što na berzi, osim visoke cijene, potencijalni problem može da bude i nedostatak električne energije.

“Nije stvar samo u tome što električna energija na berzi mnogo košta, nego i u tome što, makar imali milijarde na raspolaganju, u pojedinim djelovima godine uopšte ne možete da je kupite”, upozorili su iz EPCG.

Iz EPCG su kazali da u ovom momentu na razmišljaju o povećanju cijene električne energije do kraja ove godine.

“EPCG je zdrava, solventna kompanija koja može da iznese teret uvoza električne energije. Ipak, i u ovom dijelu važi ograda jer na berzi potencijalni problem nijesu samo cijene, nego i mogućnost da kupite električnu energiju”, kazali su iz EPCG.

Iz EPCG su naveli da prema energetskom bilansu EPCG tradicionalno uvozi električnu energiju tokom drugog i trećeg kvartala u godini, zato što je u tom periodu manja mogućnost proizvodnje iz hidroelektrana, a potrošnja je na maksimumu.

“Kako se sada nalazimo na početku ljetnje sezone – zbog većih potreba, a i zbog suše, EPCG uvozom zadovoljava dio potreba. Procjena je da ćemo za treći kvartal za uvoz električne energije potrošiti oko 55 miliona EUR”, rekli su iz EPCG.

U prvih šest mjeseci državna elektroenergetska kompanija je od izvoza električne energije prihodovala 96,04 miliona EUR. Prosječna cijena pri izvozu bila je 220,37 EUR po megavat satu (MWh). U tom periodu je izvezeno 435,86 hiljada MWh.

U prvih šest mjeseci prošle godine EPCG je od izvoza 641,39 hiljada MWh električne energije zaradila 36,42 miliona EUR. U prvih šest mjeseci lani prosječna cijena pri izvozu je bila 56,79 EUR po MWh.

U prvoj polovini godine na uvoz 377,61 hiljadu MWh električne energije EPCG je potrošila 80,75 miliona EUR. Prosječna cijena pri uvozu je bila 213,86 EUR po MWh. U istom uporednom periodu lani EPCG je uvezla 339,31 hiljadu MWh, po prosječnoj cijeni od 63,29 EUR po MWh, za što je plaćeno 21,47 miliona EUR.

“EPCG je obezbijedila dio količina za jul po cijeni od 350 EUR po MWh. Trenutno se električna energija za avgust kupuje po 410 EUR po MWh, dok prema sadašnjem stanju, sljedeća godina košta 341 EUR po MWh”, precizirali su iz elektroenergetske kompanije.

Odgovarajući na pitanje sa koliko EPCG ove godine raspolaže više električne energije nego lani, nakon što je KAP redukovao proizvodnju i potrošnju, iz EPCG je saopšteno da je potrošnja KAP-a za prošlu godinu bila na nivou od oko 560 GWh.

“Kako je KAP redukovao potrošnju, procjena je da će za ovu godinu potrošnja KAP-a biti oko 80 GWh. Ovim potezom je EPCG smanjila obaveze obezbjeđivanja električne energije za 480 GWh”, rekli su iz EPCG.

Iz kompanije su saopštili da EPCG nije prodala električnu energiju koju je do sada isporučivala KAP-u, u smislu da je na godišnjem nivou prodala 560 GWh.

“Prodaja se vrši na kraći period, zavisno od energetske i hidrološke situacije. Značajniji izvoz se desio tokom prvog kvartala, kada je EPCG prodala 326 GWh po prosječnoj cijeni od 228,42 EUR po MWh”, kazali su iz EPCG.

Odgovarajući gdje je i za koje svrhe se upotrebljava novac koji se zaradi od izvoza električne energije iz EPCG su naveli da se obično novac od izvoza električne energije tokom jednog perioda u godini troši za pokrivanje uvoza tokom perioda kada je EPCG u deficitu sa električnom energijom.

U prvom kvartalu što se tiče salda izvoz – uvoz EPCG je bila u plusu od 41,41 milion EUR, dok je u drugom kvartalu u minusu od 25,96 miliona EUR.

“Očekivanja su da će nas uvoz za treći kvartal koštati oko 55 miliona EUR”, rekli su iz EPCG.

EPCG na godišnjem nivou raspolaže sa 2,99 hiljada GWh iz sopstvene proizvodnje, a obaveze su na nivou 3,05 hiljada GWh, tako da EPCG ne raspolaže viškovima na godišnjem nivou.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS