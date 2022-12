Ivanović dao izjavu u SDT

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS), Petar Ivanović, je u Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) u svojstvu građanina dao izjavu u predmetu Abu Dabi fond.

Ivanović nije želio da daje komentar u vezi sa tim, piše portal RTCG.

Glavni specijalni tužilac Vladimir Novović najavio je ranije da će odluka u predmetu Abu Dabi fond biti donijeta do kraja mjeseca.

Poslanici u Skupštini su u novembru prošle godine skinuli imunitet Ivanoviću.

Ivanović je i u februaru prošle godine saslušan u SDT-u u okviru istrage o nepravilnostima prilikom raspodjele i trošenja novca od poljoprivrednog kredita iz Abu Dabi fonda.

