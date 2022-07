Ispituju da li je država oštećena za 6,5 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija naložilo je da se pokrene inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo da li je država oštećena za oko 6,5 miliona EUR po osnovu neplaćene kapitalne dobiti prilikom prodaje osnivačkog uloga kompanije Adriatic Marinas u tivatskom Porto Montenegru.

Vijesti pišu da je osnivački ulog firma Montport investment LTD, registrovana na Malti, u vlasništvu pokojnog biznisme na Pitera Manka prodala državnom fondu Investment Corporation of Dubai (ICD) iz Dubaija 2016. godine.

Pitanje da li je država oštećena u ovom poslu je nedavno u parlamentu otvorio poslanik Demokratskog fronta (DF), Dejan Đurović nakon čega je ministar finansija Aleksandar Damjanović naložio pokretanje inspekcijskog nadzora.

”Inspekcijski nadzor je pokrenut da bi se utvrdilo da li je došlo do poreske evazije, a imajući u vidu protok vremena i odredbe Zakona o poreskoj administraciji, ova aktivnost će biti od najvećeg prioriteta. Ne ulazeći u ishod inspekcijskog nadzora i karakter odgovarajućeg rješenja koje će biti doneseno, izuzetno je značajno da upravo strateški projekti s višemilionskim ulaganjima, medijski izuzetno prisutni, daju primjer poštovanja poreskih i drugih propisa. Zato oni moraju biti pod posebnom pažnjom nadležnih organa, jer je u obostranom interesu očuvanje kredibilnosti takvih investicija, ali i institucionalno rješavanje eventualnih problema, odnosno sporova”, kazao je Vijestima Damjanović.

Đurović je objasnio da je osnivački ulog Adriatic Marinasa od 89 miliona EUR prodat 2016. godine ICD-u iz Dubaija koji je to platio 164 miliona EUR, te da je prema tome napravljena kapitalna dobit prodavca od 75 miliona.

”Ugovor o prenosu je sačinjen i trebalo bi da se nalazi u Centralnom registru privrednih subjekata. Postavlja se pitanje da li je oporezovana kapitalna dobit od devet odsto, da li ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s Maltom dozvoljava oporezivanje kapitalne dobiti i ako je tako zašto nije izvršeno oporezivanje od 6,5 miliona. Drugim riječima, to bi značilo da je neko firmi Montport investment LTD omogućio da uskrati državu za 6,5 miliona”, rekao je Đurović Vijestima.

Prema njegovim riječima, brodogradilište Arsenal je Manku i partnerima prodat za 3,2 miliona, odnosno, dato u zakup na 90 godina i od tada do danas nema nijedna informacija finansijskog karaktera koja nema barem tri različite veličine.

”Tako je iz ove firme saopšteno da je plaćeno 23 miliona, pa je tenderska komsija saopštila da je cijena 29 miliona, dok je Mank za kanadske medije dao informaciju da je platio 155 miliona. Iz Adriatic Marinasa su javno tvrdili da su u projekat uložili više od 400 miliona, a u finansijskim iskazima kompanije prije prodaje “nekretnina, postrojenja i opreme” prikazano je u iznosu od svega 89 miliona. Vlada je 2014. firmi kanadskog milijardera izdala potvrdu o realizaciji minimalnih investicionih obaveza kojom se potvrđuje da su one iznosile 164 miliona, a u decembru te godine firma je iskazala vrijednost od 89 miliona”, kazao je Đurović.

Prema podacima Uprave prihoda i carina (UPC) po osnovu ugovora zaključenog 12. juna 2016. godine o prodaji 100 odsto udjela kompanije Montport Investment LTD registovane na Malti kao prodavca i PM Holldings LCC kao kupca nije vršena uplata poreza na kapitalnu dobit. Prodavac nije podnio poresku prijavu za obračun poreza na kapitalnu dobit.

”Poreska prijava koju nerezidentno lice ostvaruje po osnovu kapitalnih dobitaka propisana je Pravilnikom o sadržaju poreske prijave o prihodima koje nerezidentno pravno lice ostvaruje po osnovu kapitalnih dobitaka i izdvajanja u zakup pokretne i nepokretne imovine. Po informaciji koja je dostavljena PJ Kotor od Adriatic Marinasa oni smatraju da na osnovu odredbi Zakona o porezu na dobit pravnih lica i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja zaključenog s Maltom nije postojao osnov za oporezivanje kapitanog dobitka kompanije koja je prodala vlasnički udio jer je ova kompanija bila obveznik na Malti. Smatraju i da porez nije trebalo platiti jer se imovina Adriatic Marinas uglavnom ne sastoji od prava svojina na nepokretnoj imovini već prava korišćenja”, objašnjeno je iz UPC.

Iz UPC navode da promet stambenih jedinica koje su bile u vlasništvu Adriatic Marinasa podliježe oporezivanju u skladu s odredbama zakona o PDV-u i porezu na promet nepokretnosti u zavisnosti da li se radilo o prvom ili drugom prenosu vlasništva na predmetnoj lokaciji. Objašnjeno je da je nerezidentno pravno lice kao vlasnik udjela u obavezi da podnese poresku prijavu o prihodima koje ostvaruje po osnovu kapitalnih dobitaka što u slučaju Adratic Marinasa nije urađeno.

