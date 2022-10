Podgorica, (MINA) – Crnogorske institucije su, tokom proteklog perioda, nastavile da rade na ispunjavanju svojih obaveza i dostizanju evropskih standarda u oblastima poljoprivrede, bezbjednosti hrane i ribarstva.

To je saopšteno na petnaestom sastanku Pododbora za poljoprivredu i ribarstvo između Crne Gore i Evropske komisije (EK) koji je danas održan u hibridnom formatu u Podgorici.

„Napredak u tim oblastima je u toku, ali je potrebno nastaviti sa jačanjem administrativnih kapaciteta, usklađivanjem zakonodavstva sa pravilima Evropske unije (EU) i na najbolji način iskoristiti pretpristupnu podršku EU za ruralni razvoj“, ocijenjeno je na sastanku.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, vršilac dužnosti generalnog direktora u Ministarstvu evropskih poslova, Marko Mrdak, rekao je da je Crna Gora ohrabrena porukama sa najviših EU adresa.

„Koje potvrđuju da su vrata EU za državu otvorena, možda više nego ikada, ali da se do konkratnog napretka na putu ka članstvu u EU ne može doći samo sticajem političkih okolnosti, već konkretnim sprovedenim reformama“, dodao je on.

Mrdak je rekao da Crna Gora kao članica NATO-a i država kandidat za EU, imajući u vidu aktuelnu evropsku bezbjednosnu situaciju i globalnu nestabilnost izazvanu agresijom Rusije na Ukrajinu, ostaje snažno posvećena svim stavovima EU kada je u pitanju zajednička vanjska i bezbjednosna politika EU.

On je kazao da država ostaje posvećena i borbi protiv savremenih izazova koje donose nove i nekonvencionalne bezbjednosne prijetnje, uključujući sajber napade, hibridne prijetnje, terorizam, dezinformacije, klimatske promjene ili vještačku inteligenciju.

Državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Budimir Mugoša, ukazao je na značaj usvajanja IPARD tri programa.

On je zahvalio EK na pružanju ekspertske podrške koja je od velikog značaja za crnogorsku administraciju, kako u pogledu usklađivanja pravnog okvira, tako i u primjeni propisa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva i bezbjednosti hrane, veterine i fitosanitarnih poslova.

Podsjetio je da je Crna Gora predano radila na donošenju dva važna strateška dokumenta i to Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog područja i Strategije za razvoj ribarstva za naredni programski period, čije se usvajanje očekuje u narednom periodu.

„Crna Gora nije imala jednostavan zadatak, ali da je u uslovima izazvanim rastom cijena impulsa u poljoprivredi olakšala poljoprivrednicima i ribarima i smanjila pritisak i teret i omogućila da lakše prebrode krizu, održe nivo proizvodnje i pokrenu nove investicije“, kazao je Mugoša.

On je rekao da je država uvećala sredstva namjenjena poljoprivredi u ovoj godini, povećani su iznosi u vidu direktnih plaćanja i povećani procenti podrške za ulaganje u investicije kroz mjere ruralnog razvoja s ciljem traženja mjere da se primarno koristi IPARD dva.

Zamjenica jedinice za Crnu Goru i Srbiju Barbara Hesus Žimeno je kazala da je današnja diskusija dala smjernice za kretanje ka modernom sektoru poljoprivrede, ribarstva i proizvodnje hrane u Crnoj Gori, usklađenom sa standardima EU i nadograđujući se na tradicionalne proizvode Crne Gore.

Ona je, kako se navodi, podvukla da u trenutku globalne krize bezbjednosti hrane, pogoršane ničim izazvanim i neopravdanim agresorskim ratom Rusije protiv Ukrajine i ruskom upotrebom hrane kao geopolitičkog oružja, EU nastavlja svoj puni angažman sa Crnom Gorom.

„U ovom kontekstu, važno je da Crna Gora maksimalno iskoristi IPARD III program, jer uključuje velika sredstva koja se mogu adekvatno iskoristiti za dobrobit poljoprivrednika i ribara“, dodala je Hesus Žimeno.

Na sastanku je predstavljen napredak u poglavljima 11 – poljoprivreda i ruralni razvoj, 12 – bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi i 13 – ribarstvo u prethodnih godinu dana.

Navodi se da su predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove predstavili ostvarene rezultate, tekuće aktivnosti kao i planove za naredni period.

