Iskoristiti potencijal resursa Andrijevice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Andrijevica obiluje velikim prirodnim ljepotama i resursima, i taj potencijal mora biti iskorišćen na odgovoran i održiv način sa ciljem omogućavanja boljeg i kvalitetnijeg životnog standarda građana Andrijevice, a time i Crne Gore, saopštila je predsjednica Skupštine, Danijela Đurović.

Ona je danas čestitala Dan opštine Andrijevica predsjedniku Opštine Željku Ćulafiću, predsjedniku Skupštine opštine Mladenu Đukiću, odbornicima i svim građankama i građanima ovog grada.

Đurović je, kako je saopšteno iz Skupštine, kazala da su značajan šumski fond i mineralne sirovine izvanredni preduslovi za snažan razvoj Andrijevice i cijelog sjevernog regiona.

“Samo odgovornim pristupom možemo stvoriti nove vrijednosti za mlade ljude, kao i bolji poslovni ambijent za sve relevantne subjekte zainteresovane za ulaganja u privredne grane koje su od vitalnog značaja za razvoj ovog grada, što će direktno generisati značajan broj novih radnih mjesta i doprinijeti unapređenju kvaliteta života u Andrijevici“, rekla je Đurović.

Ona je uputila srdačne čestitke povodom 17. jula – Dana opštine Andrijevica, datuma koji je ostao upisan u istoriji kao dan kada su žitelji ovog kraja dali nemjerljiv doprinos idealima antifašizma, koji današnje generacije sa ponosom obilježavaju i čuvaju od zaborava.

“Opšte je poznato da je crnogorski narod uvijek njegovao slobodarske vrijednosti, a da je stanovništvo ovog kraja u ključnim borbama za oslobođenje imalo veliku ulogu”, navela je Đurović.

Ona smatra da kada se obilježavaju tako značajni datumi, u obavezi smo da čuvamo sjećanja na sve one koji su dali živote za našu zajedničku slobodu.

