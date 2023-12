Investitori iz Slovačke zainteresovani za biznis u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Slovačkoj postoji dosta zainteresovanih investitora koji žele da razvijaju biznis u Crnoj Gori, rekao je ambasador te države Boris Gandel.

Kako je saopšteno iz kabineta premijera Milojka Spajića, on je u okviru susreta sa ambasadorima ugostio Gandela i ambasadorku Kosova Arijanu Žerku Hodžu.

Navodi se da je, tokom sastanka sa Gandelom, konstatovano da su bilateralni odnosi odlični, te da kao takvi predstavljaju dobru osnovu za jačanje ekonomske saradnje, kroz povezivanje privrednika i posebno privlačenje investicija iz Slovačke.

“Gandel je poručio da postoji dosta zainteresovanih investitora, koji žele da razvijaju biznis u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, Spajić je naglasio da su slovačko iskustvo i potencijalna ekspertska pomoć izuzetno važni, jer je ta zemlja završila proces ulaska u Evropsku uniju za samo tri godine.

Tokom sastanka sa Hodžom, bilo je riječi o poboljšanju bilateralne saradnje na polju ekonomije, te o potrebi unaprjeđenja infrastrukturne povezanosti, kao bitnom segmentu za razvoj čitavog regiona.

Sagovornici su konstatovali da se zajedničkom saradnjom može doći i do znatno bolje iskorišćenosti sredstava koji su dostupni kroz pristupne fondove.

“Na sastanku je ocijenjeno važnim razviti na održiv način i zajednička prirodna dobra koja,kako je ocijenjeno, imaju veliki potencijal, poput Prokletija”, kaže se u saopštenju.

