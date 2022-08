Investitor iz Katara planira poljoprivrednu proizvodnju u Tuzima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Investitor iz Katara i jedan od lidera u proizvodnji šafrana na Bliskom Istoku, Džaber Al Mansouri, koji je na teritoriji Tuzi zakupio 400 hiljada kvadrata zemljišta, planira da pokrene poljoprivrednu proizvodnju u toj opštini.

Al Mansouri upoznao je danas premijera Dritana Abazovića sa dinamičkim planom rada firme koja će se baviti proizvodnjom voća i povrća.

„Mansouri je istakao da će naredne dvije sedmice biti postavljena 23 plastenika i da će zapošljavati 70 ljudi“, navodi se u saopštenju iz premijerovog Kabineta.

Abazović je naglasio da se raduje nastavku dolaska investitora koji Crnu Goru prepoznaju kao idealnu za ulaganja, ovog puta u oblasti poljoprivredne proizvodnje.

On je naveo da je, pored države, pomenuta investicija važna i za lokalnu zajednicu koja ima priliku da zaposli više desetina građana.

„Abazović je izrazio uvjerenje da je ovo samo početak dalje saradnje između Vlade i katarskih partnera koji sve više prepoznaju našu državu, posebno naglasivši potencijal za ulaganje u sjever države“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS