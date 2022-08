Investicioni fondovi u Bugarskoj dosegli 8,2 milijarde BGN

Sofija, (MINA-BUSINESS) – Imovina kojom upravljaju rezidentni i nerezidentni investicioni fondovi koji posluju u Bugarskoj je, na kraju juna, iznosila više od 8,2 milijarde BGN, saopštila je Bugarska narodna banka.

Ta se imovina uvećala za preko milijardu BGN, odnosno 14,6 odsto na godišnjem nivou.

Kako prenosi bugarska novinska agencija BTA, imovina rezidentnih investicionih fondova iznosila je 2,6 milijardi BGN na kraju juna i povećala se za 18,6 odsto.

Na kraju juna, akcijski fondovi činili su 49,5 odsto imovine rezidentnih investicionih fondova, u poređenju sa 42,6 odsto u istom mjesecu prošle godine.

Imovina obvezničkih fondova činila je 33,4 odsto na kraju juna, u poređenju sa 39,2 odsto u junu prošle godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS