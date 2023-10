Interna revizija CBCG usaglašena sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralnoj banci (CBCG) dodijeljen je Sertifikat o generalnoj usklađenosti interne revizije te institucije sa Međunarodnim okvirom profesionalne prakse interne revizije (IPPF) i Etičkim kodeksom Instituta internih revizora (IIA) na seminaru koji se održava u gruzijskom Tbilisiju.

Iz CBCG je saopšteno da je time potvrđena puna nezavisnost interne revizije unutar CBCG, u skladu sa međunarodnim standardima i najboljom praksom.

“Dodjela serfifikata je finalna faza procesa eksterne ocjene kvaliteta rada interne revizije CBCG koju je sproveo tim Narodne banke Holandije”, navodi se u saopštenju.

Ocjenjivači iz Narodne banke Holandije su u maju ove godine posjetili CBCG i tom prilikom obavili neposredni uvid u organizaciju, procedure, aktivnosti i relevantne politike interne revizije CBCG.

Seminar u Tbilisiju, koji traje od utorka do sjutra i nosi naziv Interna revizija u kontekstu upravljanja, okupio je predstavnike centralnih banaka iz zemalja članica Belgijsko-holandske konstituence u Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i Svjetskoj banci, kao i iz baltičkih i drugih istočno-evropskih zemalja i zemalja Kavkaza i Centralne Azije.

Na seminaru je bilo riječi o ulozi moderne interne revizije u procesima upravljanja centralnim bankama i o izazovima u kontekstu daljeg razvoja međunarodnih standarda i usaglašavanja sa njima.

Ispred CBCG, seminaru su prisustvovale glavna interna revizorka Ana Krsmanović i viša interna revizorka Lidija Jovanović.

