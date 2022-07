Intenzivnijom saradnjom jednostavnije do novog regulatornog režima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rukovodstva crnogorskog i bosansko-hercegovačkog regulatora osiguranja intenzivnijom saradnjom i komunikacijom mogu jednostavnije doći do novog regulatornog režima, saošteno je na sastanku njihovih predstavnika.

Rukovodstva regulatora, predvođena predsjednikom Savjeta Agencije za nadzor osiguranja Crne Gore (ANO) Urošem Andrijaševićem i direktorom Agencije za nadzor osiguranja Bosne i Hercegovine (BiH), Ivanom Luburićem, sastala su se u Podgorici sa ciljem razmjene informacija i definisanja buduće saradnje.

“Kroz intenziviranje saradnje i komunikacije, koja će dodatno biti formalizovana potpisivanjem memoranduma o razumijevanju, dvije agencije i dva tržišta jednostavnije i efikasnije će se pripremiti za sve izazove koje sa sobom nosi novi regultorni režim Solventnost 2 koji je na snazi u Evropskoj uniji (EU) i koji sve članice moraju da primjenjuju u sistemu regulacije”, rekao je Andrijašević.

Prema njegovim riječima, s obzirom na to da se radi o sličnim tržištima i gotovo istovjetnoj aktuelnoj regulativi, pred dva regulatora su zajednički izazovi koji se uz dobru komunikaciju i saradnju lakše mogu prevazići.

Iz ANO je saopšteno da su tokom susreta predstavljene specifičnosti dva tržišta osiguranja i razmijenjena najbolja regulatorna i nadzorna praksa.

“Sastanak je bio prilika da se inicira potpisivanje memoranduma o razumijevanju između dva regulatora, sa ciljem formalizacije saradnje i efikasnije i frekventnije razmjene informacija usmjerene ka dostizanju ciljeva i standarda novog regulatornog režima, koji će sve nove članice EU biti u obavezi da primjenjuju”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici ANO posebno su predstavili projektnu saradnju koju su imali u prethodnom periodu, a koja je rezultirala ekspertskom podrškom pri izradi novog Zakona o osiguranju, potpuno zasnovanog na direktivi Solventnost 2, kao i izradom novog softverskog rješenja kojim je uvedena puna digitalizacija u proces izvještavanja subjekata nadzora prema Agenciji.

