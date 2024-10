Intenzivirati aktivnosti oko poziva za istraživanje crnogorskog podmorja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Aktivnosti u vezi sa javnim pozivom za istraživanje crnogorskog podmorja moraju se dodatno intenzivirati, a svi dostupni kapaciteti maksimalno iskoristiti, saopštio je ministar rudarstva, nafte i gasa, Admir Šahmanović na sastanku sa predstavnicima Uprave za ugljovodonike.

“Sam podatak da u jadranskom podmorju postoji preko hiljadu bušotina jasno ukazuje na potrebu daljeg istraživanja crnogorskog dijela podmorja”, rekao je Šahmanović.

Iz Ministarstva su saopštili da su tokom sastanka razmatrane ključne aktivnosti Uprave, planovi rada za naredni period, kao i konkretni predlozi za unapređenje rada i organizacije, a posebna pažnja posvećena je pripremama za javni poziv za 3D istraživanje crnogorskog podmorja.

Šahmanović je kazao da predstoji ozbiljan posao vezan za proces formiranja naftnih rezervi, na čemu se u Ministarstvu već radi ubrzanom dinamikom. To je, kako je objašnjeno, jedan od glavnih zadataka Ministarstva, u kontekstu realizacije ključnog mjerila za zatvaranje Poglavlja – 15, a odnosi se na sigurnost snabdijevanja naftnim derivatima.

Iz Ministarstva su saopštili da je do sada realizovan najveći dio obaveza koji se odnosi na kreiranje regulatornog okvira, kao i tehničku dokumentaciju za raspisivanje javnog poziva za rekonstrukciju naftnih skladišta u državnom vlasništvu, na terminalu u Baru, za potrebe skladištenja rezervi goriva.

Osim rekonstrukcije naftnih rezervoara u Baru, čiji kapacitet nije dovoljan za skladištenje rezervi goriva koje Crna Gora mora da formira, u narednom periodu je planirana i procjena investicije rekonstrukcije i modernizacije rezervoara u Bijelom Bolju i Lipcima.

Vršilac dužnosti Uprave za ugljovodonike, Božidar Despotović, kazao je da je najveći izazov s kojim se suočavaju nedostatak stručnog kadra i ekspertize u ovoj specifičnoj oblasti.

Ministarstvo je, zajedno sa Upravom, posvećeno kontinuiranom unapređenju saradnje sa relevantnim institucijama i stručnjacima, a u planu su aktivnosti usmjerene na poboljšanje uslova rada i jačanje kadrovskih kapaciteta kroz dodatne obuke, edukaciju i privlačenje domaćih i međunarodnih stručnjaka.

Cilj je, kako su objasnili, da se stvori snažna osnova za dalji razvoj energetskih potencijala Crne Gore i povećanje efikasnosti u radu na svim projektima u ovoj oblasti.

