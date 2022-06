Integracije da budu pod pažnjom kreatora politika i poslovne zajednice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Puno razumijevanje integracionih procesa mora biti pod zajedničkom pažnjom kreatora politika i poslovne zajednice, poručeno je tokom razgovora predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića sa predsjednikom Privredne komore Srbije Markom Čadežom.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore, Đukanović je istakao značaj regionalne ekonomske saradnje, veće disperzije privrednih aktivnosti i konkretne mogućnosti za investiranje u različite sektore crnogorske privrede.

On je ukazao je na prioritete državne politike, ciljeve ekonomskog razvoja i nastavak integracionih procesa, kako bi se dostigao evropski kvalitet života građana i puna pripadnost evropskom sistemu vrijednosti.

Čadež je predstavio aktivnosti Komore, zajedničke projekte koji se realizuju sa privrednim komorama regiona, kao i saradnju sa Privrednom komorom Crne Gore.

“Dvije privredne komore zajednički učestvuju u radu evropskih i regionalnih komorskih asocijacija, EUROCHAMBRES, ASCAME, ABC i drugim“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, dogovoreno je da se pruži intenzivnija podrška malim i srednjim preduzećima u pripremi aplikacija za projekte koje finansira Evropska unija, i da poslovna zajednica pripremi konkretne predloge kako podići standarde poslovanja.

“Zaključeno je da puno razumijevanje integracionih procesa mora biti pod zajedničkom pažnjom kreatora politika i poslovne zajednice”, rekli su iz Službe za informisanje.

