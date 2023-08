Institut će sjutra biti odblokiran na 30 dana

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Institut “Simo Milošević” sjutra će biti odblokiran na period od 30 dana, saopštio je predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić.

On je za portal RTCG kazao da će u srijedu ministar finansija Aleksandar Damjanović otputovati za Beograd kako bi na sastanku sa ministrom finanasija u Vladi Srbije Sinišom Malim našao modus da se problem trajno riješi.

Država putem Fonda za zdravstveno osiguranje, prema riječima Katića, mora naći način da uplati avans od 800 hiljada EUR, kako bi zaposleni u Institutu početkom naredne sedmice dobili dvije plate.

Katić je saopštio da sastanku koji će se održati u Beogradu neće prisustvovati, jer to nije predviđeno, ali da vjeruje u dobar ishod.

“Razmotriće ovu situaciju, jer je Agencija za osiguranje depozita, koja zastupa Jugobanku u stečaju, odgovorila da su spremni da povuku rješenje o izvršenju koje je pokrenuto zbog naplate duga koje Institut Igalo ima prema njima”, objasnio je Katić.

Ova zdravstvena ustanova, koja je crnogorski brend, od sjutra će, prema riječima Katića, da bude zvanično odblokirana na period od 30 dana, a taj period se mora iskoristiti da se napravi neki pomak.

“Dobro je što su oni spremni da nam izađu u susret i jedan od njihovih zahtjeva će da bude upis hipoteke, da bi se obezbijedilo potraživanje. Imamo najavu radnika i sindikata zaposlenih kada je u pitanju blokada, a mi očekujemo od države da pomogne”, poručio je Katić i dodao da vjeruje da će ishod sastanka u Beogradu biti povoljan.

Iznos dugovanja sa kamatama će iznosti oko sedam miliona EUR, pa se to pitanje trajno mora riješiti, jer će se u suprotnom, na svakih nekoliko mjeseci, upadati u isti problem.

“Moraju donijeti stav kako da riješe potraživanje od Jugobanke u stečaju koju zastupa Agencija za osiguranje depozita Srbije. Da li će to da bude upisom hipoteke ili drugim načinima, da pacijenti iz Srbije preko Fonda za zdravstveno osiguranje dolaze u Institut, ili da se napravi reprogram duga. Opcije postoje i tu može da se dođe do rješenja ako ima volje”, tvrdi Katić.

On je rekao da nova vlada mora ovim pitanjem odmah da se pozabavi, jer Institutu treba ozbiljna strategija da se riješe imovinski problemi i da se zna šta se dešava sa imovinom.

Na pitanje da li država smije da dozvoli da izgubi Institut ako on ode u stečaj, kako vjeruje dio stručne javnosti i što su bile i najave iz sindikata, Katić apostrofira da se to ne smije dozvoliti.

“Na državi kao većinskom vlasniku je da povuče određene poteze, jedan je da otkupi akcije od akcionara, da kroz to može da se radi plan restrukturiranja Instituta. Na sanacionom planu treba da radi komisija, kako Institut ne bi svaki čas upadao u probleme, a jedino ga se tada svi sjete”, poručio Katić.

U svim većim crnogorskim gradovima u toku je kampanja Za spas Instituta Igalo, uz potpisivanje peticije pod motom Svi zajedno kao jedan, Institut je svima vrijedan. Zaposleni po dva sata blokiraju granične prelaze sa Hrvatskom i pridružuju im se pacijenti i građani koji traže da se ovaj problem konačno riješi.

Privredni sud u Podgorici je 2021. godine priznao odluku beogradskog suda kojom je Institut Igalo obavezan da Jugobanci u stečaju isplati 3,67 miliona EUR duga za kredit od prije tri decenije, što je potvrdio i Apelacioni sud. Kada se na taj iznos dodaju kamate i parnički troškovi, dug Instituta je 7,5 miliona EUR.

Iako je Vlada, koja je vlasnik 56,4 odsto akcijskog kapitala u Institutu, još 2009. godine donijela zaključak da će, u slučaju da Institut izgubi spor, preuzeti dugove, to nije uradila do sada, te je povjerilac dvije godine nakon konačne sudske presude pokrenuo prinudno izvršenje i to blokadom računa i zabilježbom rješenja o izvršenju na imovinu Instituta.

