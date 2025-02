Iniciraće izmjene Zakona o PDV-u u cilju snižavanja cijena osnovnih namirnica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici Socijaldemokrata (SD) iniciraće izmjene Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV), u cilju snižavanja cijena osnovnih životnih namirnica, najavio je poslanik te partije i predstavnik Evropskog saveza Boris Mugoša.

On je kazao da će predložiti da se na voće, povrće i ribu smanjila stopa PDV-a sa 21 na sedam odsto.

“U susjednoj Hrvatskoj se na sve osnovne proizvode za ljudsku ishranu primjenjuje snižena stopa od pet odsto, a kod nas su iz korpusa snižene poreske stope izuzeti voće, povrće i riba”, naveo je Mugoša na mreži X.

