Infrastrukturnim razvojem i valorizacijom resursa do povoljnijih uslova za život

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ubrzanim infrastrukturnim razvojem i domaćinskom valorizacijom očuvanih prirodnih resursa šavničkog kraja, stvoriće se povoljniji uslovi za život i rad svih građana Šavnika, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je čestitao građankama i građanima Šavnika Dan Opštine, navodeći da je uvjeren da će se kroz iskreni društveni dijalog i punu odgovornost svih strana, doći do neophodnog konsenzusa, kako bi se prevazišli svi trenutni izazovi.

“Nošeni vizijom otvorene, pravedne i prosperitetne Crne Gore, te ubrzanim infrastrukturnim razvojem i domaćinskom valorizacijom očuvanih prirodnih resursa šavničkog kraja, realno je da ćemo stvoriti povoljnije uslove za život i rad svih građana Šavnika”, naveo je Spajić u čestitki.

On je istakao da je zajednički cilj održivi razvoj Opštine, koja će dati puni doprinos ravnomjernom razvoju i ekonomskoj stabilnosti Crne Gore, prve buduće članice Evropske unije (EU).

“Ovom cilju, kao opštem dobru, podređujemo sve partikularne interese i legitimne političke disonance”, zaključio je Spajić.

